Харків’яни просять Терехова подовжити час роботи тролейбусів

На сайті Харківської міськради зареєстрували петицію з пропозицією продовжити час роботи тролейбусних маршрутів №31 і 20.

«Шановний Ігорю Олександровичу, прошу продовжити графік роботи тролейбусних маршрутів 31 і 20 до 19:00 чи до 20:00. Після 18:00 неможливо виїхати від станції метро «Турбоатом». Багато людей закінчують працювати о 18:00, а дехто і пізніше і дістатись додому просто неможливо», – зазначила авторка петиції Наталія Шевченко (Медведева).

Наразі петиція зібрала 53 підписи з необхідних 5000, щоб керівництво мерії її розглянуло.