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Харків’яни просять Терехова подовжити час роботи тролейбусів

Суспільство 11:48   10.08.2024
Вікторія Яковенко
Харків’яни просять Терехова подовжити час роботи тролейбусів Фото: Пресслужба ХМР

На сайті Харківської міськради зареєстрували петицію з пропозицією продовжити час роботи тролейбусних маршрутів №31 і 20.

«Шановний Ігорю Олександровичу, прошу продовжити графік роботи тролейбусних маршрутів 31 і 20 до 19:00 чи до 20:00. Після 18:00 неможливо виїхати від станції метро «Турбоатом». Багато людей закінчують працювати о 18:00, а дехто і пізніше і дістатись додому просто неможливо», – зазначила авторка петиції Наталія Шевченко (Медведева).

Наразі петиція зібрала 53 підписи з необхідних 5000, щоб керівництво мерії її розглянуло.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Серпня 2024 в 11:48;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На сайті Харківської міськради зареєстрували петицію з пропозицією продовжити час роботи тролейбусних маршрутів №31 і 20.".