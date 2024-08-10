Харьковчане просят Терехова продлить время работы троллейбусов
Фото: пресс-служба ХГС
На сайте Харьковского горсовета зарегистрировали петицию с предложением продлить время работы троллейбусных маршрутов №31 и 20.
«Уважаемый Игорь Александрович, прошу продлить график работы троллейбусных маршрутов 31 и 20 до 19:00 или до 20:00. После 18:00 невозможно уехать от станции метро «Турбоатом». Многие люди заканчивают работать в 18:00, а некоторые и позже и добраться домой просто невозможно», — отметила автор петиции Наталья Шевченко (Медведева).
Сейчас петиция собрала 53 подписи из необходимых 5000, чтобы руководство мэрии ее рассмотрело.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: время, міськрада, петиция, терехов, троллейбус, харьковчане;
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- • Дата публикации материала: 10 августа 2024 в 11:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На сайте Харьковского горсовета зарегистрировали петицию с предложением продлить время работы троллейбусных маршрутов №31 и 20.".