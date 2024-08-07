Харьковчане предлагают повторно переименовать пр. Гагарина и метро

На сайте Харьковского горсовета зарегистрировали сразу три петиции, касающиеся переименований объектов топонимики в городе. После завершения сроков, отведенных на деколонизацию, харьковчане не прекращают выдвигать предложения.

Первое из них касается одного из самых дискуссионных недавних переименований в городе — проспекта Гагарина в Аэрокосмический. Этот вариант выбрала рабочая группа при ХОВА и поддержал начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов. Однако местные общественные активисты и депутаты городского и областного советов высказались, что логичнее было бы вернуть улице ее историческое название — Змиевской Шлях. Эту же идею предлагает автор петиции на сайте мэрии Артур Едамов.

«Прошу учесть мнение общественности и вернуть историческое название Аэрокосмическому проспекту – Змиевский Шлях. Текущее название проспекта (Аэрокосмический) имеет ряд недостатков. Первый недостаток – это название сложно произносится. Второй – дублирование названия, потому что уже существует улица Космическая, в результате чего могут быть логистические проблемы. Название Змиевский Шлях существовало до 1961 года и указывало на направление в сторону города Змиев, что остается актуальным сегодня и может оказывать положительное влияние на городскую навигацию», — аргументирует Едамов.

Другой харьковчанин Владислав Кучук, обращаясь лично к мэру Игорю Терхову, предложил еще раз переименовать станцию метро «Индустриальная» (до 2016 года она была «Пролетарской»). Свое обращение он аргументировал путаницей, которую создали во время переименований в метрополитене. Так, изначально (до 2004 года) «Индустриальной» была станция, которая сейчас называется «Имени Александра Масельского». Затем более 10 лет никакой «Индустриальной» в подземке не было, а в 2016-м она вновь появилась, но уже в другом месте. Кучук предложил решить вопрос радикально и переименовать новую «Индустриальную» еще раз — в честь местного парка «Зеленый Гай».

Третья петиция, касающаяся переименований, предлагает дать городскому скверу имени Фариса Сафарова (Героя Советского Союза) имя Героя Украины Олега Фадеенко — уроженца Харьковской области.

«С начала войны в 2022 году Олег стал на защиту родного города и области в составе спецподразделения ГУР МО «Кракен». Он участвовал в освобождении Харькова и области, освобождал такие населенные пункты, как Ольховка, Русская Лозовая, Проходы, Питомник, Старый Салтов. После успешного контрнаступления в Харьковской области боролся на самых ожесточенных направлениях фронта. Выполняя боевое задание на Бахмутском направлении в составе 3-й отдельной штурмовой бригады в должности командира отдельного взвода разведки, Олег получил смертельное ранение. 02.07.2023 года во время выполнения боевого задания на Бахмутском направлении прикрывая своих побратимов, в результате тяжелых ранений полученных в результате вражеского артиллерийского обстрела Олег погиб, отдав свою жизнь за независимость Украины и свободу будущих поколений», — написал автор петиции Роман Еременко.

На данный момент эта петиция всего за сутки собрала 552 из необходимых 5000 подписей. Результаты двух других: про Змиевской Шлях — 94, про станцию метро «Зеленый Гай» — 22. Чтобы руководство мэрии рассмотрело петиции, они должны набрать по 5000 голосов харьковчан за 90 дней.