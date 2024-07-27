Переименования в Харькове еще не все? Депутат анонсировал продолжение

27 июля истек срок, отведенный законом о деколонизации топонимов, для переименования улиц и различных объектов, связанных со страной-агрессором. Накануне финальное распоряжение о смене названий 48 улиц и трех станций метро в Харькове издал начальник ХОВА.

Впрочем, общественные активисты и часть депутатов городского и областного советов не согласились с некоторыми переименованиями. Харьковский антикоррупционный центр даже провел голосование за пакет переименований «За украинский Харьков», где предлагали альтернативные варианты для пяти топонимов. Однако предложения общественности начальник ХОВА Олег Синегубов проигнорировал. Он объяснил: новые названия утвердила рабочая группа ХОВА, в составе которой есть и общественные активисты, и представители Харьковского горсовета, и ученые, историки, краеведы, а также — начальница Северо-Восточного межрегионального отдела Украинского института нацпамяти. А все предложения, которые после обсуждений поступили в ХОВА, пообещал передать Харьковскому горсовету для дальнейших консультаций с общественностью. Казалось, что на этом история деколонизации и завершится, ведь горсовет и ранее имел достаточный срок, чтобы сменить названия улиц в Харькове. Однако депутат Харьковского горсовета Дмитрий Булах, продвигавший в том числе пакет топонимов «За украинский Харьков», намекнул, что ничто еще не потеряно.

«Вчера начальник областной военной администрации издал решение о топонимике. Мнение многих людей было проигнорировано. К сожалению, мудрость не победила. Победила слабость. Несмотря на то, что в распоряжении есть много адекватных названий, большие топонимы как пр. Гагарина, Героев Труда, метро «Малышева» названы хило и аморфно. Фактически это сохранит старые топонимы. Может, в этом и был смысл, не знаю. Но, предварительно, есть понимание, что в рамках гармонизации пространства мы скоро вернемся к этому вопросу, исправим ошибки (в т.ч. стилистические) и поставим точку наконец», — сообщил Булах в facebook.

Тем временем в соцсетях продолжают наиболее активно возмущаться по поводу одного из переименований — проспекта Гагарина в Аэрокосмический.

«Аэрокосмический? Нет!!! Только Космодесантный! Деколонизация, …ля, потому что так и будут спрашивать, почему Аэрокосмический? Ибо когда-то был Гагарина. Это просто какое-то обезьянничание — коверкание. Совок бессмертный! Есть исторические названия в соответствии с географией», — прокомментировал распоряжение начальника ХОВА волонтер и координатор палатки «Все для победы» на пл. Свободы в Харькове Борис Редин.

«Когда-то все равно география восторжествует и вернется Змиевский шлях и появится Изюмский проспект или что-то подобное, географическое», — считает глава Правления общественной организации «Информационный центр «Майдан Мониторинг» Наталия Зубарь.