Перейменування в Харкові ще не все? Депутат анонсував продовження

27 липня закінчився термін, відведений законом про деколонізацію топонімів, для перейменування вулиць та різних об’єктів, що пов’язані з країною-агресором. Напередодні фінальне розпорядження про зміну назв 48 вулиць та трьох станцій метро в Харкові видав начальник ХОВА.

Втім, громадські активісти та частина депутатів міської та обласної рад не погодилися з деякими перейменуваннями. Харківський антикорупційний центр навіть провів голосування за пакет перейменувань “За український Харків”, де пропонували альтернативні варіанти п’яти топонімів. Проте, пропозиції громадськості начальник ХОВА Олег Синєгубов проігнорував. Він пояснив: нові назви затвердила робоча група ХОВА, у складі якої є і громадські активісти, і представники Харківської міськради, і науковці, історики, краєзнавці, а також керівниця Північно-Східного міжрегіонального відділу Українського інституту нацпам’яті. А всі пропозиції, які після обговорень надійшли до ХОВА, пообіцяв передати Харківській міськраді для подальших консультацій із громадськістю. Здавалося, на цьому історія деколонізації й завершиться, адже міськрада й раніше мала достатньо часу, аби змінити назви вулиць у Харкові. Проте депутат Харківської міськради Дмитро Булах, який просував, зокрема, пакет топонімів “За український Харків”, натякнув, що ніщо ще не втрачено.

“Вчора начальник обласної військової адміністрації видав рішення щодо топоніміки. Думка багатьох людей була проігнорована. На жаль, мудрість не перемогла. Перемогла кволість. Не дивлячись на те, що в розпорядженні є багато адекватних назв, великі топоніми як пр.Гагаріна, Героїв Праці, метро Малишева названі кволо та аморфно. Фактично, це збереже старі топоніми. Може в цьому і був сенс, не знаю. Але, попередньо, є розуміння, що в рамках гармонізації простору ми скоро повернемося до цього питання, виправимо помилки (у т.ч. стилістичні) і поставимо крапку, врешті“, – повідомив Булах у фейсбуці.

Тим часом у соцмережах продовжують найбільш активно обурюватися з приводу одного з перейменувань – проспекту Гагаріна на Аерокосмічний.

“Аерокосмічний? Ні!!! Тільки Космодесантний! Деколонізація, пля, бо так і будуть питати чому Аерокосмічний? Бо колись був Гагаріна. Це просто якесь мавпування-перекривляння. Совок невмирущий! Є ж історичні назви відповідно до географії“, – прокоментував розпорядження начальника ХОВА волонтер та координатор намету “Все для перемоги” на пл. Свободи у Харкові Борис Редін.

“Колись все одно географія переможе й повернеться Зміївський шлях та з’явиться Ізюмський проспект чи щось подібне, географічне”, – вважає голова Правління громадської організації “Інформаційний центр “Майдан Моніторинг” Наталія Зубар.