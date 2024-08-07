Харків’яни пропонують повторно перейменувати пр. Гагаріна та метро

На сайті Харківської міськради зареєстрували одразу три петиції щодо перейменувань об’єктів топоніміки у місті. Після закінчення термінів, що були відведені на деколонізацію, харків’яни не припиняють висувати пропозиції.

Перша з них стосується одного з найбільш дискусійних недавніх перейменувань у місті – проспекту Гагаріна на Аерокосмічний. Цей варіант обрала робоча група при ХОВА та підтримав начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Проте місцеві громадські активісти та депутати міської та обласної рад висловилися, що логічніше було б повернути вулиці її історичну назву – Зміївський Шлях. Цю саму ідею пропонує автор петиції на сайті мерії Артур Єдамов.

“Прошу врахувати думку громадськості та повернути історичну назву Аерокосмічному проспекту – Зміївський Шлях. Поточна назва проспекту (Аерокосмічний) має ряд недоліків. Перший недолік – ця назва складно вимовляється. Другий – дублювання назви, бо вже існує вулиця Космічна, внаслідок чого можуть бути логістичні проблеми. Назва Зміївський Шлях існувала до 1961 року і вказувала на напрям в сторону міста Зміїв, що залишається актуальним сьогодні та може позитивно впливати на міську навігацію”, — аргументує Єдамов.

Інший харків’янин Владислав Кучук, звертаючись особисто до мера Ігоря Терхова, запропонував ще раз перейменувати станцію метро “Індустріальна” (до 2016 року вона була “Пролетарською”). Своє звернення він аргументував плутаниною, яку створили під час перейменувань у метрополітені. Так, спочатку (до 2004 року) “Індустріальною” була станція, яка зараз називається “Імені Олександра Масельського”. Потім понад 10 років жодної “Індустріальної” в підземці не було, а у 2016-му вона знову з’явилася, але вже в іншому місці. Кучук запропонував розв’язати питання радикально та перейменувати нову “Індустріальну” ще раз – на честь місцевого парку “Зелений Гай”.

Третя петиція щодо перейменувань пропонує дати міському скверу імені Фаріза Сафарова (Героя Радянського Союзу) ім’я Героя України Олега Фадєєнка – уродженця Харківської області.

“З початку війни у 2022 році, Олег став на захист рідного міста та області у складі спецпідрозділу ГУР МО “Кракен”. Він брав участь у звільненні Харкова та області, звільняв такі населені пункти як: Вільхівка, Руська Лозова, Проходи, Питомник, Старий Салтів. Після успішного контрнаступу в Харківській області боровся на найзапекліших напрямках фронту. Виконуючи бойове завдання на Бахмутському напрямі у складі 3-ї окремої штурмової бригади на посаді командира окремого взводу розвідки Олег отримав смертельне поранення. 02.07.2023 року під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку прикриваючи своїх побратимів, в результаті важких поранень отриманих внаслідок ворожого артилерійського обстрілу Олег загинув, віддавши своє життя за незалежність України та свободу майбутніх поколінь”, — написав автор петиції Роман Єременко.

На цей час ця петиція всього за добу зібрала 552 з необхідних 5000 підписів. Результати двох інших: про Зміївський Шлях – 94, про станцію метро “Зелений Гай” – 22. Щоб керівництво мерії розглянуло петиції, вони мають набрати по 5000 голосів харків’ян за 90 днів.