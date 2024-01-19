Демонтаж трамвайних колій на вулиці Весніна у Харкові суд визнав незаконним

19 січня на засіданні з демонтажу трамвайних колій на вулиці Весніна у Харкові суддя частково задовольнив позов, що асфальтування рейок не було ремонтом та не відповідало Генеральному плану міста, повідомляє Суспільне Харків.

“Суд визнав, що це реконструкція, а не ремонт, і що вона не відповідає Генплану. Суддя всіх заслухав, дослідив усі докази й ухвалив рішення — частково задовольнити наші вимоги, а саме визнати незаконною реконструкцію на Весніна і дії міськради щодо цих робіт”, — розказав Андрій Коломійцев, адвокат позивачів Павла Храмова, Олексія Свіда та Ірини Кравченко.

Але суд не зобов’язав міськраду повернути колії та визнати недійсним виділення коштів на реконструкцію.

“Поки що мотивацію суду ми не знаємо, тому що, за кодексом, суддя після виходу з нарадчої кімнати має право оголосити тільки вступну, резолютивну частину рішення, а мотивувальну має право написати протягом 10 днів з моменту проголошення”, — розказав адвокат позивачів.

Адвокат каже: позивачі досягли дві з трьох цілей, проте продовжать вимагати доведення справи до статусу кримінальної: “Оскільки незаконність дій доведена, якщо вона вистоїть у такому вигляді як зараз апеляцію, то це ж кримінальна справа”.

Рішення суду про визнання дій влади Харкова незаконними слугують сигналом, що такі роботи під прикриттям поліпшення обороноздатності проводити не можна, говорить позивач Олексій Свід.

“Загалом це, звісно, позитивне рішення. Просто прикриватися положенням про воєнний стан у будь-який момент не вийде. Позитивно і те, що Генеральний план міста визнали порушеним, це програмний документ, і суд, відповідно, підтвердив, що міськрада має ставитися до нього більш чутливо, ніж робить це зараз. Якщо визнаємо, що якісь наші аргументи проігноровано або неправильно трактовано, доведеться йти в апеляцію”, — зазначив Свід.