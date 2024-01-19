Live
  • Пт 19.01.2024
    • Харьков
  •   +1°С
  • USD 37.71
  • EUR 41.01

Демонтаж трамвайных путей на улице Веснина в Харькове суд признал незаконным

Общество 17:01   19.01.2024
Оксана Якушко
Демонтаж трамвайных путей на улице Веснина в Харькове суд признал незаконным

19 января на заседании по демонтажу трамвайных путей на улице Веснина в Харькове судья частично удовлетворил иск, что асфальтирование рельс не было ремонтом и не соответствовало Генеральному плану города, сообщает Суспільне Харків.

«Суд признал, что это реконструкция, а не ремонт, и что она не соответствует Генплану. Судья всех заслушал, исследовал все доказательства и принял решение — частично удовлетворить наши требования, а именно признать незаконной реконструкцию на Веснина и действия горсовета по этим работам», — рассказал Андрей Коломийцев, адвокат истцов Павла Храмова, Алексея Свида и Ирины Кравченко.

Но суд не обязал горсовет вернуть колеи и признать недействительным выделение средств на реконструкцию.

«Пока мотивацию суда мы не знаем, потому что по кодексу судья после выхода из совещательной комнаты имеет право объявить только вступительную, резолютивную часть решения, а мотивировочную вправе написать в течение 10 дней с момента провозглашения», — рассказал адвокат истцов.

Адвокат говорит: истцы достигли двух из трех целей, однако продолжат требовать доведения дела до статуса уголовного: «Поскольку незаконность действий доказана, если она выстоит в таком виде как сейчас апелляцию, то это уголовное дело».

Решения суда о признании действий властей Харькова незаконными служат сигналом, что такие работы под прикрытием улучшения обороноспособности проводить нельзя, говорит истец Алексей Свид.

«В общем, это, конечно, положительное решение. Просто прикрываться положением о военном положении в любой момент не получится. Позитивно и то, что Генплан города признали нарушенным, это программный документ. И суд, соответственно, подтвердил, что горсовет должен относиться к нему более чувствительно, чем делает это сейчас», — отметил Свид.

Читайте также: Обстрелы в Харькове уничтожили 100 трамваев

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Главные новости Харькова 19 января: погибшие, стихия, отравление грибами
Главные новости Харькова 19 января: погибшие, стихия, отравление грибами
19.01.2024, 18:13
Мошенники «захватили» в Харькове здание за 1,4 млн грн: что решил суд
Мошенники «захватили» в Харькове здание за 1,4 млн грн: что решил суд
18.01.2024, 15:12
Какие продукты резко выросли в цене в Харькове и области в декабре
Какие продукты резко выросли в цене в Харькове и области в декабре
19.01.2024, 13:33
Работа в Харькове и области: вакансии от 14 до 25 тыс. гривен
Работа в Харькове и области: вакансии от 14 до 25 тыс. гривен
18.01.2024, 12:18
Китайская версия мира — не то, что хочет видеть президент Украины Зеленский
Китайская версия мира — не то, что хочет видеть президент Украины Зеленский
19.01.2024, 16:13
FT: РФ может попытаться наступать на Украину летом 2024, среди целей – Харьков
FT: РФ может попытаться наступать на Украину летом 2024, среди целей – Харьков
19.01.2024, 18:19

Новости по теме:

15:19
Квартиру умерших в Харькове перепродал аферист, ее забирают и отдают горсовету
15:12
Мошенники «захватили» в Харькове здание за 1,4 млн грн: что решил суд
12:39
Миллионный ущерб на ремонте разрушенного лицея в Люботине: дело в суде
11:11
В Харькове поврежден суд в результате ракетных ударов (фото)
21:55
«Выполнял задания отца»: сыну гауляйтера Купянщины дали 10 лет тюрьмы (фото)

Вы читали новость: «Демонтаж трамвайных путей на улице Веснина в Харькове суд признал незаконным»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 января 2024 в 17:01;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "19 января на заседании по демонтажу трамвайных путей на улице Веснина в Харькове судья частично удовлетворил иск, что асфальтирование рельс не было ремонтом и не соответствовало Генеральному плану города, сообщает Суспільне Харків.".