Демонтаж трамвайных путей на улице Веснина в Харькове суд признал незаконным
19 января на заседании по демонтажу трамвайных путей на улице Веснина в Харькове судья частично удовлетворил иск, что асфальтирование рельс не было ремонтом и не соответствовало Генеральному плану города, сообщает Суспільне Харків.
«Суд признал, что это реконструкция, а не ремонт, и что она не соответствует Генплану. Судья всех заслушал, исследовал все доказательства и принял решение — частично удовлетворить наши требования, а именно признать незаконной реконструкцию на Веснина и действия горсовета по этим работам», — рассказал Андрей Коломийцев, адвокат истцов Павла Храмова, Алексея Свида и Ирины Кравченко.
Но суд не обязал горсовет вернуть колеи и признать недействительным выделение средств на реконструкцию.
«Пока мотивацию суда мы не знаем, потому что по кодексу судья после выхода из совещательной комнаты имеет право объявить только вступительную, резолютивную часть решения, а мотивировочную вправе написать в течение 10 дней с момента провозглашения», — рассказал адвокат истцов.
Адвокат говорит: истцы достигли двух из трех целей, однако продолжат требовать доведения дела до статуса уголовного: «Поскольку незаконность действий доказана, если она выстоит в таком виде как сейчас апелляцию, то это уголовное дело».
Решения суда о признании действий властей Харькова незаконными служат сигналом, что такие работы под прикрытием улучшения обороноспособности проводить нельзя, говорит истец Алексей Свид.
«В общем, это, конечно, положительное решение. Просто прикрываться положением о военном положении в любой момент не получится. Позитивно и то, что Генплан города признали нарушенным, это программный документ. И суд, соответственно, подтвердил, что горсовет должен относиться к нему более чувствительно, чем делает это сейчас», — отметил Свид.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: суд, трамвай на Веснина, трамвайные пути, улица Веснина, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 19 января 2024 в 17:01;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "19 января на заседании по демонтажу трамвайных путей на улице Веснина в Харькове судья частично удовлетворил иск, что асфальтирование рельс не было ремонтом и не соответствовало Генеральному плану города, сообщает Суспільне Харків.".