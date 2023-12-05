Обстрелы в Харькове уничтожили 100 трамваев
До начала полномасштабной войны в городе Харькове ежедневно курсировало около 170 трамваев, а сейчас в результате вражеских обстрелов их количество уменьшилось до 69, сообщил директор Департамента строительства и дорожного хозяйства Дмитрий Липовой.
По его словам, из-за войны сильно пострадало Салтовское трамвайное депо. До войны там находилось 160 единиц техники, а после обстрелов в той или иной степени было повреждено 125, из которых 30 уничтожены полностью.
«Теперь трамваи не могут ездить там, где курсировали раньше. В частности, трамвай №26 двигался от подстанции «Лосево», которая находится на ХТЗ. Она полностью уничтожена, там нет электричества. Кроме того, от разворотного круга и до улицы Героев Труда – это Салтовская ветка – полностью уничтожена контактная сеть», — рассказал Дмитрий Липовой.
Также он отметил, что актуальным вопросом является движение трамваев на ул. Веснина. Поскольку там было несколько прямых попаданий в рельсы, по которым до этого двигалась тяжелая техника, то восстановить этот маршрут крайне сложно.
«Вместо этого рассматривают вопрос обустройства трамвайной ветки на параллельной улице со стороны ипподрома. Это идея, которую сейчас прорабатывают. Но для этого необходимо большое количество привлеченных средств и помощь специалистов», — отметил директор департамента.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: маршрут, обстрел, ремонт, трамвай, траспорт, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 5 декабря 2023 в 17:57;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До начала полномасштабной войны в городе Харькове ежедневно курсировало около 170 трамваев, а сейчас в результате вражеских обстрелов их количество уменьшилось до 69, сообщил директор Департамента строительства и дорожного хозяйства Дмитрий Липовой.".