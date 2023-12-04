Пишут Терехову: харьковчане просят вернуть маршруты трамвая и троллейбуса

Жители Харькова создали электронные петиции на сайте горсовета, посвященные транспортным проблемам. К мэру Игорю Терехову обратились по поводу маршрутов из центра на Холодную гору и между Салтовкой и ХТЗ.

«Уважаемый Игорь Александрович! Для удобства харьковчан, пожалуйста, возобновите маршрут троллейбуса номер 28», — обратился к мэру в формате электронной петиции харьковчанин Владислав Кучук.

По мнению автора петиции, троллейбус должен следовать с площади Конституции, через центр и Холодную гору до разворотного круга на ул. Новый Быт.

Автор еще одной петиции Юлия предлагает вернуть трамваи на Салтовку.

«Вернуть трамвайный маршрут №23 от Салтовского трамвайного депо до ул. Плиточная. Этот маршрут разгрузит маршрут 204. Население Салтовки увеличилось, и маршрутка 204 очень загружена, особенно в часы пик», — подчеркнула она.

Для того чтобы руководство Харьковского горсовета рассмотрело электронные петиции харьковчан, они должны набрать 5000 голосов за 90 дней. Сбор подписей под этими двумя петициями только стартовал.