Пишут Терехову: харьковчане просят вернуть маршруты трамвая и троллейбуса
Жители Харькова создали электронные петиции на сайте горсовета, посвященные транспортным проблемам. К мэру Игорю Терехову обратились по поводу маршрутов из центра на Холодную гору и между Салтовкой и ХТЗ.
«Уважаемый Игорь Александрович! Для удобства харьковчан, пожалуйста, возобновите маршрут троллейбуса номер 28», — обратился к мэру в формате электронной петиции харьковчанин Владислав Кучук.
По мнению автора петиции, троллейбус должен следовать с площади Конституции, через центр и Холодную гору до разворотного круга на ул. Новый Быт.
Автор еще одной петиции Юлия предлагает вернуть трамваи на Салтовку.
«Вернуть трамвайный маршрут №23 от Салтовского трамвайного депо до ул. Плиточная. Этот маршрут разгрузит маршрут 204. Население Салтовки увеличилось, и маршрутка 204 очень загружена, особенно в часы пик», — подчеркнула она.
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Для того чтобы руководство Харьковского горсовета рассмотрело электронные петиции харьковчан, они должны набрать 5000 голосов за 90 дней. Сбор подписей под этими двумя петициями только стартовал.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: маршрут, новости Харькова, петиция, терехов, трамвай, транспорт, троллейбус;
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- • Дата публикации материала: 4 декабря 2023 в 09:39;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители Харькова создали электронные петиции на сайте горсовета, посвященные транспортным проблемам. К мэру Игорю Терехову обратились по поводу маршрутов из центра на Холодную гору и между Салтовкой и ХТЗ".