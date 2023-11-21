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Трамваи не помогли: в Харькове хотят вернуть автобусный маршрут на Салтовку

Общество 09:54   21.11.2023
Оксана Горун
Трамваи не помогли: в Харькове хотят вернуть автобусный маршрут на Салтовку Фото: Харьковский горсовет

Жители Салтовки обратились в мэрию Харькова с петицией: просят вернуть маршрут автобуса №266э, который работал до 24 февраля 2023 года, а затем уступил место трамваям №16 и №16а.

«Просим вернуть маршрут №266 из-за сложностей добираться до этого района Салтовки, потому что из-за очень частого ремонта трамвайных путей добраться до этой части Салтовки невозможно! В район вернулось очень много людей, а трамваи – единственный способ добраться до метро и напротив. Очень просим вернуть этот маршрут!» — написала автор петиции Екатерина Дементьева.

Напомним,  трамваи №16 и №16а соединяют разворотный круг «Салтовский» с улицами Шевченко и Академика Павлова. Их движение прервалось на год — после начала полномасштабного вторжения РФ и уничтожения обстрелами подвижного состава и контактной сети на Салтовке. До 24 февраля 2023 года вместо трамваев жители добирались автобусом  №266э. С 25 февраля 2023 года он прекратил движение по маршруту.

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Чтобы руководство Харьковского горсовета рассмотрело петицию, она должна собрать 5000 голосов жителей города в свою поддержку за 90 дней. Сбор подписей «за автобус» только начался.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 21 ноября 2023 в 09:54;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители Салтовки обратились в мэрию Харькова с петицией: просят вернуть маршрут автобуса №266э, который работал до 24 февраля 2023 года, а затем уступил место трамваям №16 и №16а".