Трамваи не помогли: в Харькове хотят вернуть автобусный маршрут на Салтовку

Жители Салтовки обратились в мэрию Харькова с петицией: просят вернуть маршрут автобуса №266э, который работал до 24 февраля 2023 года, а затем уступил место трамваям №16 и №16а.

«Просим вернуть маршрут №266 из-за сложностей добираться до этого района Салтовки, потому что из-за очень частого ремонта трамвайных путей добраться до этой части Салтовки невозможно! В район вернулось очень много людей, а трамваи – единственный способ добраться до метро и напротив. Очень просим вернуть этот маршрут!» — написала автор петиции Екатерина Дементьева.

Напомним, трамваи №16 и №16а соединяют разворотный круг «Салтовский» с улицами Шевченко и Академика Павлова. Их движение прервалось на год — после начала полномасштабного вторжения РФ и уничтожения обстрелами подвижного состава и контактной сети на Салтовке. До 24 февраля 2023 года вместо трамваев жители добирались автобусом №266э. С 25 февраля 2023 года он прекратил движение по маршруту.

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Чтобы руководство Харьковского горсовета рассмотрело петицию, она должна собрать 5000 голосов жителей города в свою поддержку за 90 дней. Сбор подписей «за автобус» только начался.