Трамваї не допомогли: у Харкові хочуть повернути автобусний маршрут
Жителі Салтівки звернулися до мерії Харкова з петицією: просять повернути маршрут автобуса №266е, який працював до 24 лютого 2023 року, а потім поступився місцем трамваям №16 і №16а.
“Просимо повернути маршрут №266 через складнощі добиратись до цього району Салтівки, бо через дуже часте лагодження трамвайних колій дістатись цієї частини Салтівки неможливо! До району повернулося дуже багато людей, а трамваї єдиний спосіб дістатись до метро і навпроти. Дуже просимо повернути цей маршрут!” – написала авторка петиції Катерина Дементьєва.
Нагадаємо, трамваї №16 та №16а з’єднують розворотне коло “Салтівське” з вулицями Шевченка та Академіка Павлова. Їхній рух перервався на рік – після початку повномасштабного вторгнення РФ та знищення обстрілами рухомого складу та контактної мережі на Салтівці. До 24 лютого 2023 року замість трамваїв жителі добиралися автобусом №266е. З 25 лютого 2023 року він припинив рух маршрутом.
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Щоб керівництво Харківської міськради розглянуло петицію, вона має зібрати 5000 голосів мешканців міста на свою підтримку за 90 днів. Збір підписів “за автобус” лише розпочався.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: автобус, маршрут, мэрия, петиция, трамваи, транспорт, Харьковский горсовет;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2023 в 09:54;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителі Салтівки звернулися до мерії Харкова з петицією: просять повернути маршрут автобуса №266е, який працював до 24 лютого 2023 року, а потім поступився місцем трамваям №16 і №16а".