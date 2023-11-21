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Трамваї не допомогли: у Харкові хочуть повернути автобусний маршрут

Суспільство 09:54   21.11.2023
Оксана Горун
Трамваї не допомогли: у Харкові хочуть повернути автобусний маршрут Фото: Харківська міськрада

Жителі Салтівки звернулися до мерії Харкова з петицією: просять повернути маршрут автобуса №266е, який працював до 24 лютого 2023 року, а потім поступився місцем трамваям №16 і №16а.

“Просимо повернути маршрут №266 через складнощі добиратись до цього району Салтівки, бо через дуже часте лагодження трамвайних колій дістатись цієї частини Салтівки неможливо! До району повернулося дуже багато людей, а трамваї єдиний спосіб дістатись до метро і навпроти. Дуже просимо повернути цей маршрут!” написала авторка петиції Катерина Дементьєва.

Нагадаємо, трамваї №16 та №16а з’єднують розворотне коло “Салтівське” з вулицями Шевченка та Академіка Павлова. Їхній рух перервався на рік – після початку повномасштабного вторгнення РФ та знищення обстрілами рухомого складу та контактної мережі на Салтівці. До 24 лютого 2023 року замість трамваїв жителі добиралися автобусом №266е. З 25 лютого 2023 року він припинив рух маршрутом.

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Щоб керівництво Харківської міськради розглянуло петицію, вона має зібрати 5000 голосів мешканців міста на свою підтримку за 90 днів. Збір підписів “за автобус” лише розпочався.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2023 в 09:54;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителі Салтівки звернулися до мерії Харкова з петицією: просять повернути маршрут автобуса №266е, який працював до 24 лютого 2023 року, а потім поступився місцем трамваям №16 і №16а".