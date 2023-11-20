Вопросы проезда в электротранспорте Харькова решат в среду на сессии горсовета
Двадцатая внеочередная сессия Харьковского горсовета 8-го созыва пройдет 22 ноября в дистанционном режиме.
Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Игорь Терехов.
Начало сессии – в 12:00.
В повестке дня – 45 вопросов и «Разное».
Среди вопросов сессии — о внесении изменений в решение 14 сессии Харьковского городского совета 7 созыва от 20.09.2017 № 787/17 «Об утверждении правил пользования городским электрическим транспортом и внедрении автоматизированной системы учета оплаты проезда».
На сессии будут рассмотривать бюджет Харьковской городской территориальной громады на 2024 год и программу экономического и социального развития г. Харькова на 2024 год.
На сессии депутаты реорганизуют КП «Городской роддом №2 имени М.Х. Гельфериха» и присоединят его к «Городской клинической многопрофильной больнице №17» Харьковского городского совета.
Депутаты переименуют коммунальные предприятия «Харьковжилстрой» и «Инфосити».
Прекратят полномочия одного из депутатов Харьковского горсовета.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: внеочередная сессия горсовета, горэлектротранспорт, метро, проезд, трамвай, транспорт, троллейбус, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 20 ноября 2023 в 20:06;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двадцатая внеочередная сессия Харьковского горсовета 8-го созыва пройдет 22 ноября в дистанционном режиме.".