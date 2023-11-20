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Вопросы проезда в электротранспорте Харькова решат в среду на сессии горсовета

Общество 20:06   20.11.2023
Оксана Якушко
Вопросы проезда в электротранспорте Харькова решат в среду на сессии горсовета

Двадцатая внеочередная сессия Харьковского горсовета 8-го созыва пройдет 22 ноября в дистанционном режиме.

Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Начало сессии – в 12:00.
В повестке дня – 45 вопросов и «Разное».

Среди вопросов сессии — о внесении изменений в решение 14 сессии Харьковского городского совета 7 созыва от 20.09.2017 № 787/17 «Об утверждении правил пользования городским электрическим транспортом и внедрении автоматизированной системы учета оплаты проезда».

На сессии будут рассмотривать бюджет Харьковской городской территориальной громады на 2024 год и программу экономического и социального развития г. Харькова на 2024 год.

На сессии депутаты реорганизуют КП «Городской роддом №2 имени М.Х. Гельфериха» и присоединят его к «Городской клинической многопрофильной больнице №17» Харьковского городского совета.

Депутаты переименуют коммунальные предприятия «Харьковжилстрой» и «Инфосити».
Прекратят полномочия одного из депутатов Харьковского горсовета.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 20 ноября 2023 в 20:06;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двадцатая внеочередная сессия Харьковского горсовета 8-го созыва пройдет 22 ноября в дистанционном режиме.".