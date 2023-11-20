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ТрО vs благоустройство. Как распределяет деньги Харьков – анализ Forbes

Общество 15:47   20.11.2023
Виктория Яковенко
ТрО vs благоустройство. Как распределяет деньги Харьков – анализ Forbes

По данным издания «Forbes Ukraine», Харьков – среди лидеров по выделению средств на благоустройство. При этом расходы на тероборону, заложенные в бюджете города, аналитики не смогли найти.

«Forbes посмотрел, как областные центры помогали силам обороны на 1 октября 2023 года. Оказалось, что 21 город суммарно направил 3,8 млрд грн на нужды сил обороны. В то же время на благоустройство потратили 12,8 млрд. грн. При этом бюджеты 21 города имеют плановые доходы от «военного» НДФЛ более чем в 26 млрд грн. Меньше всего – в Луцке (354 млн грн), больше всего – в Харькове (4,7 млрд грн)», — отметили в издании.

Исследователи брали только расходы по статьям «Мероприятия и работы по территориальной обороне» и «Прочие меры общественного порядка и безопасности».

Как сообщили в издании, Харьков потратил на благоустройство города 972 миллиона гривен. В лидерах также Днепр – более трех миллиардов и Львов – более миллиарда гривен.

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Фото: «Forbes Ukraine»

«В Харькове, Ужгороде и Херсоне расходы на тероборону найти не удалось. Хотя Херсон и на благоустройство выделил всего 8 млн грн, что похоже на финансирование одних зарплат. В Харькове на благоустройство запланировано почти 1 млрд», — отметили аналитики.

Напомним, на восстановление разрушенного российскими обстрелами Харькова нужно около 9,5 миллиарда долларов. Такую сумму мэр города Игорь Терехов озвучивал 6 мая.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 ноября 2023 в 15:47;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным издания «Forbes Ukraine», Харьков – среди лидеров по выделению средств на благоустройство. При этом расходы на тероборону, заложенные в бюджете города, аналитики не смогли найти.".