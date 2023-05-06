Терехов про сумму для восстановление Харькова и что отстроят первоначально

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал, что прежде всего в городе будут восстанавливать критическую инфраструктуру, а именно: энергетические объекты.

Вопрос восстановления Харькова Терехов поднимал с американскими инвесторами во время командировки в США.

«Были переговоры о прежде всего восстановлении энергетической инфраструктуры. Я нашел поддержку и мы общались с «GENERAL ELEKTRIK» по восстановлению и с другими инвесторами, которые заинтересованы в том, чтобы вкладывать свои средства в восстановление энергетической инфраструктуры», — отметил Терехов.

Кроме этого, добавил мэр, в первую очередь будут восстанавливать жилые дома, школы, детсады и больницы.

По словам Терехова, по предварительным данным, стоимость восстановления города на 6 мая 2023 года составляет около 9,5 млрд долларов.

«Война продолжается, у нас есть обстрелы, будут еще, я считаю, разрушения. Поэтому на сегодня это 9,5 миллиарда долларов США. Это огромные средства, и ни одна страна не может позволить себе только на Харьков тратить такие средства. Поэтому, у меня была возможность общаться с международными финансовыми институтами по привлечению средств, в том числе и кредитных средств для восстановления города Харькова», — рассказал Терехов.