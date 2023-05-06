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Терехов про сумму для восстановление Харькова и что отстроят первоначально

Общество 11:37   06.05.2023
Виктория Яковенко
Терехов про сумму для восстановление Харькова и что отстроят первоначально

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал, что прежде всего в городе будут восстанавливать критическую инфраструктуру, а именно: энергетические объекты.

Вопрос восстановления Харькова Терехов поднимал с американскими инвесторами во время командировки в США.

«Были переговоры о прежде всего восстановлении энергетической инфраструктуры. Я нашел поддержку и мы общались с «GENERAL ELEKTRIK» по восстановлению и с другими инвесторами, которые заинтересованы в том, чтобы вкладывать свои средства в восстановление энергетической инфраструктуры», — отметил Терехов.

Кроме этого, добавил мэр, в первую очередь будут восстанавливать жилые дома, школы, детсады и больницы.

По словам Терехова, по предварительным данным, стоимость восстановления города на 6 мая 2023 года составляет около 9,5 млрд долларов.

«Война продолжается, у нас есть обстрелы, будут еще, я считаю, разрушения. Поэтому на сегодня это 9,5 миллиарда долларов США. Это огромные средства, и ни одна страна не может позволить себе только на Харьков тратить такие средства. Поэтому, у меня была возможность общаться с международными финансовыми институтами по привлечению средств, в том числе и кредитных средств для восстановления города Харькова», — рассказал Терехов.

Читайте также: Командировка Терехова завершилась: мэр сообщил о результатах поездки в США

Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 мая 2023 в 11:37;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал, что прежде всего в городе будут восстанавливать критическую инфраструктуру, а именно: энергетические объекты.".