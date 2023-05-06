Командировка Терехова завершилась: мэр сообщил о результатах поездки в США

Харьковский городской голова закончил свой визит в США.

«Это была первая моя командировка за время войны. Очень такая мощная командировка, потому что у меня были встречи с чиновниками Америки. Кроме того, сенаторами Америки. Вчера буквально закончился мой визит в Америку», – рассказал мэр Харькова в эфире нацмарафона.

Терехов отметил, что главной целью поездки было послевоенное восстановление Харькова.

«США – это наш стратегический партнер, с которым мы будем дальше идти по пути восстановления города. Что касается того, как мы будем отстраивать, были очень мощные встречи с инвесторами. И я им говорил, как мы планируем вместе восстанавливать город Харьков, какие планы послевоенного восстановления. И нашел очень мощную поддержку. Кроме этого, буквально вчера ко мне обратился мэр города Альбукерке, и мы договорились по установлению партнерских побратимских отношений», — отметил Терехов.