Командировка Терехова завершилась: мэр сообщил о результатах поездки в США
Харьковский городской голова закончил свой визит в США.
«Это была первая моя командировка за время войны. Очень такая мощная командировка, потому что у меня были встречи с чиновниками Америки. Кроме того, сенаторами Америки. Вчера буквально закончился мой визит в Америку», – рассказал мэр Харькова в эфире нацмарафона.
Терехов отметил, что главной целью поездки было послевоенное восстановление Харькова.
«США – это наш стратегический партнер, с которым мы будем дальше идти по пути восстановления города. Что касается того, как мы будем отстраивать, были очень мощные встречи с инвесторами. И я им говорил, как мы планируем вместе восстанавливать город Харьков, какие планы послевоенного восстановления. И нашел очень мощную поддержку. Кроме этого, буквально вчера ко мне обратился мэр города Альбукерке, и мы договорились по установлению партнерских побратимских отношений», — отметил Терехов.
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- • Дата публикации материала: 6 мая 2023 в 11:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский городской голова закончил свой визит в США.".