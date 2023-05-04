Визит Терехова в США: у Харькова будет еще один американский город-побратим
Побратимом Харькова станет американский город Альбукерке (штат Нью-Мексико). О подписании соглашения о партнерстве договорились мэр Харькова Игорь Терехов, который находится с визитом в США, и глава Альбукерке Тимоти Келлер.
Как сообщает пресс-служба Харьковского горсовета, Терехов поблагодарил американский народ за поддержку Украины и подчеркнул, что партнерство между двумя городами будет направлено на поддержку друг друга на всех уровнях.
«Когда мы говорим о побратимских отношениях, то имеем в виду политическую поддержку, обмен передовым опытом и практиками в различных сферах. Уверен, что сегодняшняя договоренность — это начало крепкой дружбы в дальнейшем», — сказал мэр.
Отметим, что у Харькова пока есть один город-партнер в США — Цинциннати (с 1989 года).
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Ранее Терехов выступил на панельной дискуссии «Местное лидерство в Украине: управление в условиях войны и неопределенности» и поучаствовал в Саммите городов Северной и Южной Америки. По итогам саммита мэр заявил о стойкой поддержке Харькова американскими партнерами. Также Терехов встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном и передал ему флаг от защитников Бахмута.
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- • Дата публикации материала: 4 мая 2023 в 23:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Побратимом Харькова станет американский город Альбукерке (штат Нью-Мексико). О подписании соглашения о партнерстве договорились мэр Харькова Игорь Терехов, который находится с визитом в США, и глава Альбукерке Тимоти Келлер.".