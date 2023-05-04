Візит Терехова до США: у Харкова буде ще одне американське місто-побратим

Побратимом Харкова стане американське місто Альбукерке (штат Нью-Мексико). Про підписання угоди про партнерство домовилися мер Харкова Ігор Терехов, який перебуває з візитом у США, та голова Альбукерке Тімоті Келлер.

Як повідомляє пресслужба Харківської міськради, Терехов подякував американському народу за підтримку України та підкреслив, що партнерство між двома містами буде спрямоване на підтримку один одного на всіх рівнях.

“Коли ми говоримо про побратимські відносини, то маємо на увазі політичну підтримку, обмін передовим досвідом та практиками у різних сферах. Впевнений, що сьогоднішня домовленість – це початок міцної дружби надалі”, – сказав мер.

Зазначимо, що Харків поки має одне місто-партнер у США – Цинциннаті (з 1989 року).

Раніше Терехов виступив на панельній дискусії “Місцеве лідерство в Україні: управління в умовах війни та невизначеності” та взяв участь у Саміті міст Північної та Південної Америки. За підсумками саміту мер заявив про стійку підтримку Харкова американськими партнерами. Також Терехов зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном та передав йому прапор від захисників Бахмута.