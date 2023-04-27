Терехов розповів американцям про управління в умовах невизначеності
Мер Харкова Ігор Терехов розпочав робочий візит до США, повідомила пресслужба міськради.
За інформацією мерії, Терехов 27 квітня виступив на панельній дискусії “Місцеве лідерство в Україні: управління в умовах війни та невизначеності”.
“Очільник міста розповів американським колегам про безпекові виклики, з якими зіштовхнувся Харків під час війни, та відновлення пошкодженої житлової забудови, а також поділився досвідом громади в питаннях інтеграції ВПО”, – повідомили в міськраді.
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Там наголосили, що на дискусії за участю делегації українських мерів у США розглянули питання європейської інтеграції України, моделювання сценаріїв повоєнного відновлення та підтримку міжнародних партнерів на цьому шляху.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2023 в 11:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов розпочав робочий візит до США, повідомила пресслужба міськради".