Терехов розповів американцям про управління в умовах невизначеності

Мер Харкова Ігор Терехов розпочав робочий візит до США, повідомила пресслужба міськради.

За інформацією мерії, Терехов 27 квітня виступив на панельній дискусії “Місцеве лідерство в Україні: управління в умовах війни та невизначеності”.

“Очільник міста розповів американським колегам про безпекові виклики, з якими зіштовхнувся Харків під час війни, та відновлення пошкодженої житлової забудови, а також поділився досвідом громади в питаннях інтеграції ВПО”, – повідомили в міськраді.

Читайте також: Мер Харкова Терехов відлетів у США

Там наголосили, що на дискусії за участю делегації українських мерів у США розглянули питання європейської інтеграції України, моделювання сценаріїв повоєнного відновлення та підтримку міжнародних партнерів на цьому шляху.