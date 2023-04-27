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Терехов розповів американцям про управління в умовах невизначеності

Політика 11:20   27.04.2023
Оксана Горун
Терехов розповів американцям про управління в умовах невизначеності

Мер Харкова Ігор Терехов розпочав робочий візит до США, повідомила пресслужба міськради.

За інформацією мерії, Терехов 27 квітня виступив на панельній дискусії “Місцеве лідерство в Україні: управління в умовах війни та невизначеності”.

“Очільник міста розповів американським колегам про безпекові виклики, з якими зіштовхнувся Харків під час війни, та відновлення пошкодженої житлової забудови, а також поділився досвідом громади в питаннях інтеграції ВПО”, – повідомили в міськраді.

Читайте також: Мер Харкова Терехов відлетів у США

Там наголосили, що на дискусії за участю делегації українських мерів у США розглянули питання європейської інтеграції України, моделювання сценаріїв повоєнного відновлення та підтримку міжнародних партнерів на цьому шляху.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Політика, Світ, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2023 в 11:20;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов розпочав робочий візит до США, повідомила пресслужба міськради".