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Мер Харкова Терехов відлетів у США

Політика 10:08   26.04.2023
Оксана Горун
Мер Харкова Терехов відлетів у США

Ігор Терехов повідомив, що у Штатах шукає можливості для відновлення міста.

Сьогодні я у Сполучених Штатах задля переговорів з представниками американського уряду. Головна мета всіх зустрічей – відбудова нашого Харкова. В межах цього відрядження я відвідаю Вашингтон, а також Саміт міст у Денвері, який вперше відбудеться за ініціативою Державного департаменту США та за підтримки USAID” , – повідомив мер Харкова у телеграмі.

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Терехов зазначив, що це – “надзвичайна можливість знайти нові ідеї та підходи до відновлення, що допоможе зробити Харків містом майбутнього”.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Політика, Світ, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2023 в 10:08;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ігор Терехов повідомив, що у Штатах шукає можливості для відновлення міста".