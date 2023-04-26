Мер Харкова Терехов відлетів у США

Ігор Терехов повідомив, що у Штатах шукає можливості для відновлення міста.

“Сьогодні я у Сполучених Штатах задля переговорів з представниками американського уряду. Головна мета всіх зустрічей – відбудова нашого Харкова. В межах цього відрядження я відвідаю Вашингтон, а також Саміт міст у Денвері, який вперше відбудеться за ініціативою Державного департаменту США та за підтримки USAID” , – повідомив мер Харкова у телеграмі.

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Терехов зазначив, що це – “надзвичайна можливість знайти нові ідеї та підходи до відновлення, що допоможе зробити Харків містом майбутнього”.