Мер Харкова Терехов виграв суд щодо використання російської у соцмережах
Суд задовольнив позов Харківського міського голови Ігоря Терехова щодо використання російської мови на власній сторінці у соцмережах, повідомив ХАЦ.
Про це стало відомо із рішення Київського райсуду Харкова від 6 квітня.
На думку Ігоря Терехова, постанова є протиправною, оскільки його веб-сторінка в соціальній мережі Facebook s телеграм-канал не є інтернет-представництвом ані органу місцевого самоврядування, ані Харківського міського голови.
За словами Терехова, веб-сторінку у мережі Facebook і телеграм-канал він веде як публічна, а не посадова особа.
Це вже не перший штраф, який накладали на Терехова за невикористання державної мови в публічному просторі. Але той штраф Терехов не оскаржував в суді.
Тим не менш останнім часом Ігор Терехов у телеграмі та Facebook веде свої сторінки українською мовою.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2023 в 16:53;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Суд задовольнив позов Харківського міського голови Ігоря Терехова щодо використання російської мови на власній сторінці у соцмережах, повідомив ХАЦ.".