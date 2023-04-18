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Мер Харкова Терехов виграв суд щодо використання російської у соцмережах

Суспільство 16:53   18.04.2023
Оксана Якушко
Мер Харкова Терехов виграв суд щодо використання російської у соцмережах

Суд задовольнив позов Харківського міського голови Ігоря Терехова щодо використання російської мови на власній сторінці у соцмережах, повідомив ХАЦ.

Про це стало відомо із рішення Київського райсуду Харкова від 6 квітня.

На думку Ігоря Терехова, постанова є протиправною, оскільки його веб-сторінка в соціальній мережі Facebook s телеграм-канал не є інтернет-представництвом ані органу місцевого самоврядування, ані Харківського міського голови.

За словами Терехова, веб-сторінку у мережі Facebook і телеграм-канал він веде як публічна, а не посадова особа.

Це вже не перший штраф, який накладали на Терехова за невикористання державної мови в публічному просторі. Але той штраф Терехов не оскаржував в суді.

Тим не менш останнім часом Ігор Терехов у телеграмі та Facebook веде свої сторінки українською мовою.

Читайте також: Усі ми повинні і будемо розмовляти українською, – Терехов

Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2023 в 16:53;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Суд задовольнив позов Харківського міського голови Ігоря Терехова щодо використання російської мови на власній сторінці у соцмережах, повідомив ХАЦ.".