Мер Харкова Терехов виграв суд щодо використання російської у соцмережах

Суд задовольнив позов Харківського міського голови Ігоря Терехова щодо використання російської мови на власній сторінці у соцмережах, повідомив ХАЦ.

Про це стало відомо із рішення Київського райсуду Харкова від 6 квітня.

На думку Ігоря Терехова, постанова є протиправною, оскільки його веб-сторінка в соціальній мережі Facebook s телеграм-канал не є інтернет-представництвом ані органу місцевого самоврядування, ані Харківського міського голови.

За словами Терехова, веб-сторінку у мережі Facebook і телеграм-канал він веде як публічна, а не посадова особа.

Це вже не перший штраф, який накладали на Терехова за невикористання державної мови в публічному просторі. Але той штраф Терехов не оскаржував в суді.

Тим не менш останнім часом Ігор Терехов у телеграмі та Facebook веде свої сторінки українською мовою.