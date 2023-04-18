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Мэр Харькова Терехов выиграл суд об использовании русского языка в соцсетях

Общество 16:53   18.04.2023
Оксана Якушко
Мэр Харькова Терехов выиграл суд об использовании русского языка в соцсетях

Суд удовлетворил иск Харьковского городского головы Игоря Терехова об использовании русского языка на собственной странице в соцсетях, сообщил ХАЦ.

Об этом стало известно из решения Киевского райсуда Харькова от 6 апреля.

По мнению Игоря Терехова, постановление противоправно, поскольку его веб-страница в социальной сети Facebook и телеграмм-канал не является интернет-представительством органа местного самоуправления и  Харьковского городского головы.

По словам Терехова, веб-страницу в сети Facebook и телеграмм-канал он ведет как публичное, а не должностное лицо.

Это уже не первый штраф, наложенный на Терехова за неиспользование государственного языка в публичном пространстве. Но тот штраф Терехов не обжаловал в суде.

Тем не менее, в последнее время Игорь Терехов в телеграмме и Facebook ведет свои страницы на украинском языке.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 апреля 2023 в 16:53;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд удовлетворил иск Харьковского городского головы Игоря Терехова об использовании русского языка на собственной странице в соцсетях, сообщил ХАЦ.".