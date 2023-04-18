Мэр Харькова Терехов выиграл суд об использовании русского языка в соцсетях
Суд удовлетворил иск Харьковского городского головы Игоря Терехова об использовании русского языка на собственной странице в соцсетях, сообщил ХАЦ.
Об этом стало известно из решения Киевского райсуда Харькова от 6 апреля.
По мнению Игоря Терехова, постановление противоправно, поскольку его веб-страница в социальной сети Facebook и телеграмм-канал не является интернет-представительством органа местного самоуправления и Харьковского городского головы.
По словам Терехова, веб-страницу в сети Facebook и телеграмм-канал он ведет как публичное, а не должностное лицо.
Это уже не первый штраф, наложенный на Терехова за неиспользование государственного языка в публичном пространстве. Но тот штраф Терехов не обжаловал в суде.
Тем не менее, в последнее время Игорь Терехов в телеграмме и Facebook ведет свои страницы на украинском языке.
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- • Дата публикации материала: 18 апреля 2023 в 16:53;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд удовлетворил иск Харьковского городского головы Игоря Терехова об использовании русского языка на собственной странице в соцсетях, сообщил ХАЦ.".