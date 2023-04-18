Мэр Харькова Терехов выиграл суд об использовании русского языка в соцсетях

Суд удовлетворил иск Харьковского городского головы Игоря Терехова об использовании русского языка на собственной странице в соцсетях, сообщил ХАЦ.

Об этом стало известно из решения Киевского райсуда Харькова от 6 апреля.

По мнению Игоря Терехова, постановление противоправно, поскольку его веб-страница в социальной сети Facebook и телеграмм-канал не является интернет-представительством органа местного самоуправления и Харьковского городского головы.

По словам Терехова, веб-страницу в сети Facebook и телеграмм-канал он ведет как публичное, а не должностное лицо.

Это уже не первый штраф, наложенный на Терехова за неиспользование государственного языка в публичном пространстве. Но тот штраф Терехов не обжаловал в суде.

Тем не менее, в последнее время Игорь Терехов в телеграмме и Facebook ведет свои страницы на украинском языке.