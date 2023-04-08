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Все мы должны и будем разговаривать на украинском языке, — Терехов

Политика 15:50   08.04.2023
Елена Нагорная
Все мы должны и будем разговаривать на украинском языке, — Терехов Фото: Getty Images

Мэр Харькова Игорь Терехов в онлайн-интервью «Голосу Америки» высказал свое мнение по языковому вопросу.

«Мы нация украинская. И в официальном статусе должны разговаривать только на украинском языке. А как ты разговариваешь, когда ты со своей семьей или с друзьями, это должен определять каждый для себя. Все чаще мы разговариваем на украинском. В Харькове это уже становится трендом. Все чаще на улицах Харькова звучит украинский. Мы придем, я уверен, к тому, чтобы разговаривать только на украинском языке. Это пока что переходный период», — говорит городской голова.

На уточняющий вопрос, считает ли Терехов, что Харьков станет украиноязычным городом, мэр ответил, что такой будет вся Украина.

«Оно будет так. Потому что после всех ужасов, которые творит Россия, мы не можем разговаривать… Ну мы и раньше на суржике таком разговаривали. Говорили, что Харьков русскоязычный город. Да, это был суржик. Но, тем не менее, мы должны разговаривать на украинском языке. И все мы будем разговаривать. Никто на нас не давит. Это ментальность, которую мы сейчас проходим», — добавил мэр.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Политика, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в онлайн-интервью «Голосу Америки» высказал свое мнение по языковому вопросу.".