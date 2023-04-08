Усі ми повинні і будемо розмовляти українською, – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов в онлайн-інтерв’ю “Голосу Америки” висловився щодо мовного питання.

“Ми нація українська. І в офіційному статусі повинні розмовляти тільки українською мовою. А як ти розмовляєш, коли ти зі своєю сім’єю чи з друзями, це повинен визначати кожен для себе. Усе частіше ми розмовляємо українською. У Харкові це вже стає трендом. І це дуже добре, що все частіше на вулицях Харкова звучить українська. Ми прийдемо, я впевнений, до того, щоб розмовляти тільки українською мовою. Це поки що перехідний період”, — каже міський голова.

На уточнювальне питання, чи вважає Терехов, що Харків стане україномовним містом, мер відповів, що такою буде вся Україна.

«Воно буде так. Бо після всіх жахів, які творить Росія, ми не можемо розмовляти… Ну ми й раніше на суржику такому розмовляли. Казали, що Харків російськомовне місто. Так, це був суржик. Але, тим не менше, ми повинні розмовляти українською. І всі ми будемо розмовляти. Ніхто на нас не давить. Це ментальність, яку ми зараз проходимо», – додав мер.