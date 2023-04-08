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“Їх пробити вже неможливо”: Терехов оцінив відсоток прихильників РФ у Харкові

Політика 14:12   08.04.2023
Олена Нагорна
“Їх пробити вже неможливо”: Терехов оцінив відсоток прихильників РФ у Харкові

За оцінками мера Харкова Ігоря Терехова, у місті 95% мешканців мають проукраїнські погляди, тоді як десь 5% налаштовані проросійськи.

Про це він заявив в онлайн-інтерв’ю “Голосу Америки”.

“Сказати, що зовсім не залишається, – це обманути. Якщо брати у відсотках, то десь 95 до 5. 95% – це проукраїнські погляди та проукраїнська позиція, а 5% – це люди похилого віку, котрих вже «пробити», скажімо, неможливо. Бо вони жили ще в СРСР. Нічого з ними не зробиш. Але це все життя, це вже процес. 95% – це дуже потужна сила. Український Харків – це потужне українське місто. Воно було, є і буде українським містом. Те, що зараз ментальність українська – це 100%”, – підкреслив Терехов.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Політика, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2023 в 14:12;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За оцінками мера Харкова Ігоря Терехова, у місті 95% мешканців мають проукраїнські погляди, тоді як десь 5% налаштовані проросійськи.".