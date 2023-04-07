Терехов: про вимкнення тепла, ситуацію зі світлом і нові маршрути транспорту

Опалювальний сезон завершився у Харкові 6 квітня, і невдовзі тепловики почнуть ремонтувати об’єкти, готуючи їх до наступних холодів. Ситуація з електропостачанням у місті стабільна. Водночас ведеться робота над запровадженням нових транспортних маршрутів на прохання людей, які повертаються в Харків.

Про все це в етері телемарафону розповів мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами, пройти опалювальний сезон 2022/23 допомогли зокрема проведені раніше капітальні ремонти теплотрас.

“Це був дуже, дуже, дуже важкий опалювальний сезон, бо вісім разів ми перезапускали всю систему опалення. Такого ще не було ніколи. Це безпрецедентний випадок в Україні. Вже почали готуватися до нового опалювального сезону. Ми будемо проводити капітальні ремонти тепломереж, відновлювати котли та ТЕЦ, які були розтрощені агресором. Робота триває”, – зазначив Терехов.

Також він розповів, що зараз дуже багато уваги приділяється тому, щоби правильно вибудувати логістику транспорту.

“Люди повертаються в Харків і просять нас, щоб з’являлися нові маршрути у місті. Ми провели опитування у міському транспорті з метою виявлення пасажиропотоків. Ми провели таке опитування, щоб додати нові маршрути, які хочуть зараз бачити від нас містяни”, – сказав Терехов.

Окрім цього, нагадав мер, напередодні в центрі міста було планове вимкнення світла, і після проведення необхідних робіт електропостачання відновили.

“Зараз ситуація з електропостачанням стабільна. Немає графіків відключень. Крім цього, у вечірній час ми ввімкнули вуличне освітлення. Більше ніж тисяча вулиць у нас освітлюється, і цю географію ми розширюватимемо”, – додав Терехов.