У Харкові включили освітлення на більш ніж 1000 вулиць – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що в місті займаються весняним благоустроєм та розмінуванням цвинтарів.

“Зараз у нас функціонує електротранспорт, ми освітлюємо більше, ніж 1000 вулиць вуличним освітленням у вечірні години. Усі наші комунальні служби працюють по така званій “Зеленій весні”, й висаджуємо дерева, тому що багато лісосмуг, улюблених міст, де раніше відпочивали харків’яни, були пошкоджені в результаті обстрілів, і ми посадили там дерева. Прибираємо, чистимо вулиці, наводимо порядок у місті Харкові“, – розповів в етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов.

Терехов також поінформував, що армія РФ не обстрілювала Харків упродовж тижня.

“Ситуація в Харкові стабільна, бо за цей тиждень не було обстрілів міста Харкова, й це не може не радувати всіх. Але, тим не менш, небезпека є. І ви розумієте, що відстань дуже мала від нашого міста до кордону. У будь-який момент може бути обстріл, ми маємо бути дуже-дуже обережними“, – нагадав мер.

У мерії харків’ян вкотре закликали не відвідувати кладовища на Великдень і в поминальні дні, оскільки ворог може здійснити обстріл.