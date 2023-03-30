У Харкові включили освітлення на більш ніж 1000 вулиць – Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що в місті займаються весняним благоустроєм та розмінуванням цвинтарів.
“Зараз у нас функціонує електротранспорт, ми освітлюємо більше, ніж 1000 вулиць вуличним освітленням у вечірні години. Усі наші комунальні служби працюють по така званій “Зеленій весні”, й висаджуємо дерева, тому що багато лісосмуг, улюблених міст, де раніше відпочивали харків’яни, були пошкоджені в результаті обстрілів, і ми посадили там дерева. Прибираємо, чистимо вулиці, наводимо порядок у місті Харкові“, – розповів в етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов.
Терехов також поінформував, що армія РФ не обстрілювала Харків упродовж тижня.
“Ситуація в Харкові стабільна, бо за цей тиждень не було обстрілів міста Харкова, й це не може не радувати всіх. Але, тим не менш, небезпека є. І ви розумієте, що відстань дуже мала від нашого міста до кордону. У будь-який момент може бути обстріл, ми маємо бути дуже-дуже обережними“, – нагадав мер.
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У мерії харків’ян вкотре закликали не відвідувати кладовища на Великдень і в поминальні дні, оскільки ворог може здійснити обстріл.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2023 в 11:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що в місті займаються весняним благоустроєм та розмінуванням цвинтарів".