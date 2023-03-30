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В Харькове включили освещение на более чем 1000 улиц — Терехов

Общество 11:19   30.03.2023
Оксана Горун
В Харькове включили освещение на более чем 1000 улиц — Терехов Фото: Харьковский горсовет

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе занимаются весенним благоустройством и разминированием кладбищ.

«Сейчас у нас функционирует электротранспорт, мы освещаем более 1000 улиц уличным освещением в вечерние часы. Все наши коммунальные службы работают по так называемой «Зеленой весне», высаживаем деревья, потому что многие лесополосы, любимые места, где раньше отдыхали харьковчане, были повреждены в результате обстрелов, и мы посадили там деревья. Убираем, чистим улицы, наводим порядок в городе Харькове», — рассказал в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов.

Терехов также проинформировал, что армия РФ не обстреливала Харьков в течение недели.

«Ситуация в Харькове стабильная, потому что за эту неделю не было обстрелов города Харькова, и это не может не радовать всех. Но, тем не менее, есть опасность. Расстояние очень мало от нашего города до границы. В любой момент может быть обстрел, мы должны быть очень осторожными», — напомнил мэр.

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В мэрии харьковчан очередной раз призвали не посещать кладбища на Пасху и в поминальные дни, так как враг может произвести обстрелы.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 марта 2023 в 11:19;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе занимаются весенним благоустройством и разминированием кладбищ".