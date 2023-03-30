В Харькове включили освещение на более чем 1000 улиц — Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе занимаются весенним благоустройством и разминированием кладбищ.
«Сейчас у нас функционирует электротранспорт, мы освещаем более 1000 улиц уличным освещением в вечерние часы. Все наши коммунальные службы работают по так называемой «Зеленой весне», высаживаем деревья, потому что многие лесополосы, любимые места, где раньше отдыхали харьковчане, были повреждены в результате обстрелов, и мы посадили там деревья. Убираем, чистим улицы, наводим порядок в городе Харькове», — рассказал в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов.
Терехов также проинформировал, что армия РФ не обстреливала Харьков в течение недели.
«Ситуация в Харькове стабильная, потому что за эту неделю не было обстрелов города Харькова, и это не может не радовать всех. Но, тем не менее, есть опасность. Расстояние очень мало от нашего города до границы. В любой момент может быть обстрел, мы должны быть очень осторожными», — напомнил мэр.
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В мэрии харьковчан очередной раз призвали не посещать кладбища на Пасху и в поминальные дни, так как враг может произвести обстрелы.
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- • Дата публикации материала: 30 марта 2023 в 11:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе занимаются весенним благоустройством и разминированием кладбищ".