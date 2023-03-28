Что будет с комендантским часом на Харьковщине на Пасху: ответ Синегубова
Фото: Павел Велицкий
В Харьковской области на Пасху не планируют менять продолжительность комендатского часа.
Об этом 28 марта на брифинге рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
«Мы не рассматриваем возможность изменения именно продолжительности комендатского часа, поскольку это нам не позволяет та военная обстановка, которую мы имеем сейчас по городу Харькову и в Харьковской области», — объяснил глава ХОВА.
Синегубов также рассказал, что на Пасху религиозные службы в церквях области могут проводить, однако посещать их или выходить на улицу во время комендатского часа – запрещается.
Читайте также: На Пасху в Харькове закроют некоторые кладбища для посещений, – Терехов
Новости по теме:
Вы читали новость: «Что будет с комендантским часом на Харьковщине на Пасху: ответ Синегубова»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 28 марта 2023 в 15:47;
Корреспондент Виктория Яковенко, Павел Велицкий в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области на Пасху не планируют менять продолжительность комендатского часа.".