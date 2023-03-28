Что будет с комендантским часом на Харьковщине на Пасху: ответ Синегубова

В Харьковской области на Пасху не планируют менять продолжительность комендатского часа.

Об этом 28 марта на брифинге рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

«Мы не рассматриваем возможность изменения именно продолжительности комендатского часа, поскольку это нам не позволяет та военная обстановка, которую мы имеем сейчас по городу Харькову и в Харьковской области», — объяснил глава ХОВА.

Синегубов также рассказал, что на Пасху религиозные службы в церквях области могут проводить, однако посещать их или выходить на улицу во время комендатского часа – запрещается.