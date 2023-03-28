Що буде з комендантською годиною на Великдень: відповідь Синєгубова

На Харківщині на Великдень не планують змінювати тривалість комендантської години.

Про це 28 березня під час брифінгу розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Ми не розглядаємо можливість зміни саме тривалості комендантської години, оскільки це нам не дозволяє та військова обстановка яку ми маємо наразі по місту Харкову та в Харківській області», – пояснив голова ХОВА.

Синєгубов також розповів, що релігійні служби у церквах області можуть проводити, однак відвідувати їх або виходити на вулицю під час комендантської години – забороняється.