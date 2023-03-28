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На Великдень у Харкові закриють деякі кладовища для відвідувань, – Терехов

Суспільство 12:59   28.03.2023
Вікторія Яковенко
На Великдень у Харкові закриють деякі кладовища для відвідувань, – Терехов

Список цвинтарів, які не можна буде відвідувати у Харкові під час великодніх свят та поминальних днів невдовзі опублікують.

«Харків’яни знатимуть, які кладовища можна відвідувати, а які – поки що ні. Є небезпека, що на деяких кладовищах залишилися міни та снаряди. Передусім ми маємо бути обережними, аби зберегти життя людей», – наголосив мер Ігор Терехов.

Через мінну небезпеку вже заборонено відвідувати міське кладовище №17.

Зазначимо, що Харківська область і досі залишається одним із найбільш замінованих регіонів країни. Співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій працюють над розв’язанням цієї проблеми, але пріоритетним є розмінування житлових будинків.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2023 в 12:59;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Список цвинтарів, які не можна буде відвідувати у Харкові під час великодніх свят та поминальних днів невдовзі опублікують.".