На Великдень у Харкові закриють деякі кладовища для відвідувань, – Терехов
Список цвинтарів, які не можна буде відвідувати у Харкові під час великодніх свят та поминальних днів невдовзі опублікують.
«Харків’яни знатимуть, які кладовища можна відвідувати, а які – поки що ні. Є небезпека, що на деяких кладовищах залишилися міни та снаряди. Передусім ми маємо бути обережними, аби зберегти життя людей», – наголосив мер Ігор Терехов.
Через мінну небезпеку вже заборонено відвідувати міське кладовище №17.
Зазначимо, що Харківська область і досі залишається одним із найбільш замінованих регіонів країни. Співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій працюють над розв’язанням цієї проблеми, але пріоритетним є розмінування житлових будинків.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2023 в 12:59;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Список цвинтарів, які не можна буде відвідувати у Харкові під час великодніх свят та поминальних днів невдовзі опублікують.".