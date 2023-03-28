На Великдень у Харкові закриють деякі кладовища для відвідувань, – Терехов

Список цвинтарів, які не можна буде відвідувати у Харкові під час великодніх свят та поминальних днів невдовзі опублікують.

«Харків’яни знатимуть, які кладовища можна відвідувати, а які – поки що ні. Є небезпека, що на деяких кладовищах залишилися міни та снаряди. Передусім ми маємо бути обережними, аби зберегти життя людей», – наголосив мер Ігор Терехов.

Через мінну небезпеку вже заборонено відвідувати міське кладовище №17.

Зазначимо, що Харківська область і досі залишається одним із найбільш замінованих регіонів країни. Співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій працюють над розв’язанням цієї проблеми, але пріоритетним є розмінування житлових будинків.