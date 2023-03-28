На Пасху в Харькове закроют некоторые кладбища для посещений, – Терехов

Список кладбищ, которые нельзя будет посещать в Харькове во время пасхальных праздников и поминальных дней, вскоре опубликуют.

«Харьковчане будут знать, какие кладбища можно посещать, а какие – пока нет. Есть опасность того, что на некоторых кладбищах остались мины и снаряды. Прежде всего, мы должны быть осторожными, чтобы сохранить жизнь людей», — подчеркнул мэр Игорь Терехов.

Из-за минной опасности уже запрещено посещать городское кладбище №17.

Отметим, что Харьковская область до сих пор остается одним из самых заминированных регионов страны. Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям работают над решением этой проблемы, но приоритетным является разминирование жилых домов.