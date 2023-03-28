Live
  • Вторник 28.03.2023
    • Харьков
  •   +14°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.39
    • 🟢

На Пасху в Харькове закроют некоторые кладбища для посещений, – Терехов

Общество 12:59   28.03.2023
Виктория Яковенко
На Пасху в Харькове закроют некоторые кладбища для посещений, – Терехов

Список кладбищ, которые нельзя будет посещать в Харькове во время пасхальных праздников и поминальных дней, вскоре опубликуют.

«Харьковчане будут знать, какие кладбища можно посещать, а какие – пока нет. Есть опасность того, что на некоторых кладбищах остались мины и снаряды. Прежде всего, мы должны быть осторожными, чтобы сохранить жизнь людей», — подчеркнул мэр Игорь Терехов.

Из-за минной опасности уже запрещено посещать городское кладбище №17.

Отметим, что Харьковская область до сих пор остается одним из самых заминированных регионов страны. Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям работают над решением этой проблемы, но приоритетным является разминирование жилых домов.

Читайте также: Синегубов рассказал, разрешат ли посещать кладбища на Пасху

Автор: Виктория Яковенко

Новости по теме:

12:59
На Пасху в Харькове закроют некоторые кладбища для посещений, – Терехов
12:12
В мэрии сообщили, в каких районах Харькова продолжают восстанавливать дома
22:53
Зеленский похвалил харьковский Kraken за «мощную работу в Бахмуте» (видео)
22:08
«Увлекаюсь стрелялками»: за что освободителя Харьковщины наградил Залужный
21:11
Ответственный за Иловайск застрелился из-за побед ВСУ на Харьковщине — росСМИ

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Пасху в Харькове закроют некоторые кладбища для посещений, – Терехов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 28 марта 2023 в 12:59;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Список кладбищ, которые нельзя будет посещать в Харькове во время пасхальных праздников и поминальных дней, вскоре опубликуют.".