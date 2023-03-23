Синегубов рассказал, разрешат ли посещать кладбища на Пасху

Посещение кладбищ на Пасху в Харьковской области будет запрещено, поскольку эти территории считаются потенциально заминированными. За выполнением этого решения будут следить правоохранители.

Об этом глава ХОВА Олег Синегубов рассказал в эфире национального телемарафона.

«Будем коммуницировать с людьми, чтобы не посещали кладбища. Потому что они действительно нами воспринимаются как заминированные места, и это несет достаточно большую опасность для жизни наших жителей. Мы этот вопрос будем рассматривать на совете обороны Харьковской области. Соответствующие решения будут приняты. Для выполнения запрета будут задействованы все абсолютно наши силы, в частности Нацполиция», — сказал Синегубов.

Также он добавил, что накануне во время визита на Харьковщину президент Владимир Зеленский поставил задачу усилить отряды по разминированию, чтобы восстановить электроснабжение на деоккупированных территориях.

«В Боровой год нет электроэнергии, потому что все заминировано. И сейчас к нам прибыли 20 расчетов. Это более ста человек и более пятидесяти единиц спецтехники, чтобы усиливать эту работу, поскольку погодные условия это уже позволяют», — рассказал Синегубов.

Напомним, в этом году Пасха по юлианскому календарю приходится на 16 апреля. 17 апреля не будет выходным, однако работодатель по своему усмотрению и за свой счет может предоставить работникам дополнительный день отдыха.