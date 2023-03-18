Разминирование полей Харьковщины: помощники приедут на следующей неделе

На следующей неделе саперы, которые занимаются разминированием Харьковской области, получат усиление из других регионов Украины, рассказал глава ХОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

«Со следующей недели к нам поступает усиление. У нас были переговоры с руководством ГСЧС и министром внутренних дел о том, чтобы увеличивать темпы разминирования, как только погодные условия будут это позволять», — сказал Синегубов.

По его словам, накануне весенних полевых работ есть возможность разминировать около 250 тысяч гектаров сельскохозяйственной земли. В целом же по области потенциально загрязнены взрывоопасными предметами 550 тысяч гектаров.