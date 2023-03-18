Разминирование полей Харьковщины: помощники приедут на следующей неделе
latifundist.com
На следующей неделе саперы, которые занимаются разминированием Харьковской области, получат усиление из других регионов Украины, рассказал глава ХОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.
«Со следующей недели к нам поступает усиление. У нас были переговоры с руководством ГСЧС и министром внутренних дел о том, чтобы увеличивать темпы разминирования, как только погодные условия будут это позволять», — сказал Синегубов.
Читайте также: На Харьковщине засеют больше полей, чем в прошлом году — Синегубов
По его словам, накануне весенних полевых работ есть возможность разминировать около 250 тысяч гектаров сельскохозяйственной земли. В целом же по области потенциально загрязнены взрывоопасными предметами 550 тысяч гектаров.
Читайте также: «Это уголовная ответственность»: фермеры Харьковщины нанимают «черных саперов»
Новости по теме:
Вы читали новость: «Разминирование полей Харьковщины: помощники приедут на следующей неделе»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 18 марта 2023 в 14:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На следующей неделе саперы, которые занимаются разминированием Харьковской области, получат усиление из других регионов Украины, рассказал глава ХОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.".