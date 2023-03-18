Live
  • Суббота 18.03.2023
    • Харьков
  •   +6°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.72
    • 🟢

Разминирование полей Харьковщины: помощники приедут на следующей неделе

Общество 14:30   18.03.2023
Елена Нагорная
Разминирование полей Харьковщины: помощники приедут на следующей неделе latifundist.com

На следующей неделе саперы, которые занимаются разминированием Харьковской области, получат усиление из других регионов Украины, рассказал глава ХОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

«Со следующей недели к нам поступает усиление. У нас были переговоры с руководством ГСЧС и министром внутренних дел о том, чтобы увеличивать темпы разминирования, как только погодные условия будут это позволять», — сказал Синегубов.

Читайте также: На Харьковщине засеют больше полей, чем в прошлом году — Синегубов

По его словам, накануне весенних полевых работ есть возможность разминировать около 250 тысяч гектаров сельскохозяйственной земли. В целом же по области потенциально загрязнены взрывоопасными предметами 550 тысяч гектаров.

Читайте также: «Это уголовная ответственность»: фермеры Харьковщины нанимают «черных саперов»

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

14:08
Будут ли отключать свет в субботу на Харьковщине — информация Укрэнерго
13:27
Синегубов рассказал о состоянии мужчин, решивших разобрать снаряд на Изюмщине
13:04
Синегубов: утром враг обстрелял Двуречную на Харьковщине, пострадала женщина
12:20
Медали с флагами РФ для детей: директора лицея в Купянске будут судить заочно
11:55
Удар С-300 по Купянщине: прокуратура показала воронку и разбитые дома (фото)

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Разминирование полей Харьковщины: помощники приедут на следующей неделе»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 18 марта 2023 в 14:30;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На следующей неделе саперы, которые занимаются разминированием Харьковской области, получат усиление из других регионов Украины, рассказал глава ХОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.".