«Это уголовная ответственность»: фермеры Харьковщины нанимают «черных саперов»

В Харьковской области, как и в других регионах Украины, где велись активные боевые действия или побывали оккупанты, отдельные фермеры привлекают к разминированию угодий так называемых «черных саперов», которые не имеют право проводить такие работы.

Об этом председатель ОО «Ассоциация саперов Украины» Тимур Пистряга рассказал в эфире национального телемарафона.

«Эта проблема была. До 24 февраля мы наблюдали это в Донецкой и Луганской областях. Она повторялась на Киевщине, Черниговщине, Сумщине после деоккупации. Сейчас, к сожалению, тоже продолжается уже на деоккупированной Херсонщине и Харьковщине. Эта проблема была, есть и будет. Два дня назад мы обсуждали это на межведомственном совещании. Потому что это уголовная ответственность», — отметил эксперт.

Он также объяснил, почему за такую деятельность предусмотрена уголовная ответственность.

«Например, фермер нанял так называемых «черных саперов». Возможно, у них мотивация и хорошая. Помочь знакомому фермеру. Они посмотрели. Конечно, никаких гарантий они после этого не дают. Это так, на добром слове. Им что-то заплатили, а после этого фермер дает команду трактористам: «Все, у меня здесь саперы проверили». А откуда тот знает, сертифицированы они или нет. И после этого происходят случаи, свидетелями которых мы непосредственно были», — рассказал Пистряга.