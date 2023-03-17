“Кримінальна відповідальність”: фермери Харківщини наймають “чорних саперів”
У Харківській області, як і в інших регіонах України, де велися активні бойові дії або побували окупанти, окремі фермери залучають до розмінування полів так званих «чорних саперів», які не мають права проводити такі роботи.
Про це голова ГО “Асоціація саперів України” Тимур Пістряга розповів в етері національного телемарафону.
“Ця проблема була. До 24 лютого ми спостерігали це у Донецькій та Луганській областях. Вона повторювалась на Київщині, Чернігівщині, Сумщині після деокупації. Зараз, на жаль, теж продовжується вже на деокупованій Херсонщині та Харківщині. Ця проблема була, є і буде. Два дні тому ми обговорювали це на міжвідомчій нараді. Тому що це кримінальна відповідальність”, – зазначив експерт.
Він також пояснив, чому за таку діяльність передбачена кримінальна відповідальність.
“Наприклад, фермер найняв так званих «чорних саперів». Можливо, в них і є мотивація хороша. Допомогти знайомому фермеру. Вони подивилися. Звичайно, ніяких гарантій вони після цього не дають. Це так, на доброму слові. Їм щось заплатили, а після цього фермер дає команду трактористам: «Усе, в мене тут сапери перевірили». А звідки той знає, сертифіковані вони чи ні. І після цього трапляються випадки, свідками яких ми безпосередньо були”, – розповів Пістряга.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2023 в 19:55;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області, як і в інших регіонах України, де велися активні бойові дії або побували окупанти, окремі фермери залучають до розмінування полів так званих «чорних саперів», які не мають права проводити такі роботи.".