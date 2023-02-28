Менше половини площ полів засіють на Харківщині через бої та міни – Синєгубов
У Харківській області через бойові дії та замінування планують цього року засіяти 40% сільськогосподарських земель, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері національного телемарафону.
Посівна проводитиметься на територіях, які не були під окупацією і де не велися активні бойові дії, зазначив Синєгубов.
За його словами, показники врожайності планують на рівні 2022 року.
“Працюємо над визначенням пріоритетності, щоб разом з міжнародними партнерами та підрозділами ДСНС провести гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель… Щодо глобального розмінування гуманітарного, то ми можемо вести мову тільки після настання сприятливих погодних умов, оскільки наразі зима, сніг, морози та проводити таке глобальне розмінування заборонено. Наші підрозділи ДСНС реагують лише на індивідуальні виклики”, – нагадав голова ХОВА.
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Синєгубов вкотре наголосив, що не слід ходити до лісів, лісосмуг та полів на територіях, які були під окупацією. У разі виявлення підозрілого предмета необхідно відразу повідомляти ДСНС або поліцію і не наближатися до нього, навіть не використовувати поряд мобільний телефон.
За даними Синєгубова, в регіоні наразі знешкодили 52 тисячі вибухонебезпечних предметів, обстежили та розмінували 200 кілометрів електромереж, 300 кілометрів автошляхів та 250 кілометрів залізничних колій.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2023 в 19:27;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області через бойові дії та замінування планують цього року засіяти 40% сільськогосподарських земель, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері національного телемарафону.".