Синєгубов: ведуться переговори з партнерами щодо розмінування полів Харківщини
Наразі у Харківській області не проводиться глобальне розмінування посівних площ. До того ж, не дозволяють погодні умови – майже всі поля вкриті шаром снігу, розповів голова ХОВА Олег Синєгубов в інтерв’ю виданню “Думка”.
За словами Синєгубова, в межах посівної кампанії 2023 року польові роботи проводять більш ніж на 650 тисячах гектарів – у тих районах, де дозволяє ситуація з безпекою.
“У Куп’янському, Харківському або Чугуївському районах – проблема у знищеній інфраструктурі та високій забрудненості полів вибухонебезпечними предметами. У Красноградському та Лозівському – ситуація інакша. Тому там, де можливо, ми зобов’язані забезпечити умови щодо посівної кампанії”, – зазначив Синєгубов.
Він висловив упевненість, що розмінування полів буде забезпечене.
“Зараз ведеться розмова з партнерами, громадськими організаціями, бізнес-структурами в тому числі, які будуть погоджені, щоб працювати на території області”, – додав Синєгубов.
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За даними ХОВА, восени озимі зернові культури засіяли на площі 186,8 тисячі га.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2023 в 19:37;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі у Харківській області не проводиться глобальне розмінування посівних площ. До того ж, не дозволяють погодні умови – майже всі поля вкриті шаром снігу, розповів голова ХОВА Олег Синєгубов в інтерв’ю виданню “Думка”.".