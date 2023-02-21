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Синєгубов: ведуться переговори з партнерами щодо розмінування полів Харківщини

Суспільство 19:37   21.02.2023
Олена Нагорна
Синєгубов: ведуться переговори з партнерами щодо розмінування полів Харківщини

Наразі у Харківській області не проводиться глобальне розмінування посівних площ. До того ж, не дозволяють погодні умови – майже всі поля вкриті шаром снігу, розповів голова ХОВА Олег Синєгубов в інтерв’ю виданню “Думка”.

За словами Синєгубова, в межах посівної кампанії 2023 року польові роботи проводять більш ніж на 650 тисячах гектарів – у тих районах, де дозволяє ситуація з безпекою.

“У Куп’янському, Харківському або Чугуївському районах – проблема у знищеній інфраструктурі та високій забрудненості полів вибухонебезпечними предметами. У Красноградському та Лозівському – ситуація інакша. Тому там, де можливо, ми зобов’язані забезпечити умови щодо посівної кампанії”, – зазначив Синєгубов.

Він висловив упевненість, що розмінування полів буде забезпечене.

“Зараз ведеться розмова з партнерами, громадськими організаціями, бізнес-структурами в тому числі, які будуть погоджені, щоб працювати на території області”, – додав Синєгубов.

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За даними ХОВА, восени озимі зернові культури засіяли на площі 186,8 тисячі га.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2023 в 19:37;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі у Харківській області не проводиться глобальне розмінування посівних площ. До того ж, не дозволяють погодні умови – майже всі поля вкриті шаром снігу, розповів голова ХОВА Олег Синєгубов в інтерв’ю виданню “Думка”.".