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Розмінування сільгоспугідь Харківщини призупинили через погоду – ДСНС

Суспільство 20:18   24.01.2023
Олена Нагорна
Розмінування сільгоспугідь Харківщини призупинили через погоду – ДСНС

Підрозділи ДСНС призупинили розмінування сільгоспугідь у Харківській області, посилаючись на те, що зниження температури не сприяє якісному виконанню цих робіт.

Відповідне звернення до мешканців Харківщини опублікували на сторінці облуправління ДСНС у Facebook.

“На теперішній час основні зусилля саперів ДСНС направлені на розмінування об’єктів критичної інфраструктури, водо-, газо-, тепло-, електромереж з метою забезпечення умов щодо їхнього відновлення”, – зазначили надзвичайники.

Також у ДСНС додали, що відновлять розмінування сільгоспугідь за прийнятних погодних умов.

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“Жодна з отриманих заявок не залишиться невиконаною!”, – запевнили у відомстві.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2023 в 20:18;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підрозділи ДСНС призупинили розмінування сільгоспугідь у Харківській області, посилаючись на те, що зниження температури не сприяє якісному виконанню цих робіт.".