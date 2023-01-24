Розмінування сільгоспугідь Харківщини призупинили через погоду – ДСНС

Підрозділи ДСНС призупинили розмінування сільгоспугідь у Харківській області, посилаючись на те, що зниження температури не сприяє якісному виконанню цих робіт.

Відповідне звернення до мешканців Харківщини опублікували на сторінці облуправління ДСНС у Facebook.

“На теперішній час основні зусилля саперів ДСНС направлені на розмінування об’єктів критичної інфраструктури, водо-, газо-, тепло-, електромереж з метою забезпечення умов щодо їхнього відновлення”, – зазначили надзвичайники.

Також у ДСНС додали, що відновлять розмінування сільгоспугідь за прийнятних погодних умов.

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“Жодна з отриманих заявок не залишиться невиконаною!”, – запевнили у відомстві.