Розмінування сільгоспугідь Харківщини призупинили через погоду – ДСНС
Підрозділи ДСНС призупинили розмінування сільгоспугідь у Харківській області, посилаючись на те, що зниження температури не сприяє якісному виконанню цих робіт.
Відповідне звернення до мешканців Харківщини опублікували на сторінці облуправління ДСНС у Facebook.
“На теперішній час основні зусилля саперів ДСНС направлені на розмінування об’єктів критичної інфраструктури, водо-, газо-, тепло-, електромереж з метою забезпечення умов щодо їхнього відновлення”, – зазначили надзвичайники.
Також у ДСНС додали, що відновлять розмінування сільгоспугідь за прийнятних погодних умов.
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“Жодна з отриманих заявок не залишиться невиконаною!”, – запевнили у відомстві.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2023 в 20:18;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підрозділи ДСНС призупинили розмінування сільгоспугідь у Харківській області, посилаючись на те, що зниження температури не сприяє якісному виконанню цих робіт.".