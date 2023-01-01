У 2022 році найчастіше піротехніки ДСНС працювали на Харківщині

13962 рази на Харківщині розмінували російські снаряди та міни піротехніки ДСНС.

Найчастіше за минулий рік піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області 13 962 раза, Київщині – 7 084, Чернігівщині – 4 312, Донеччині – 3 292, Миколаївщині – 2 650, Сумщині – 1 683, Херсонщині – 1 Черкащині – 1 077.

Всього від початку широкомасштабного військового вторгнення рф знешкоджено 311 586 вибухонебезпечних предметів та 2 891 кг вибухової речовини, у тому числі 2 156 авіаційних бомб.

Обстежено територію площею близько 77 362 гектара.