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У 2022 році найчастіше піротехніки ДСНС працювали на Харківщині

Суспільство 13:03   01.01.2023
Оксана Якушко
У 2022 році найчастіше піротехніки ДСНС працювали на Харківщині

13962 рази на Харківщині розмінували російські снаряди та міни піротехніки ДСНС.

Найчастіше за минулий рік піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області 13 962 раза, Київщині – 7 084, Чернігівщині – 4 312, Донеччині – 3 292, Миколаївщині – 2 650, Сумщині – 1 683, Херсонщині – 1 Черкащині – 1 077.

Всього від початку широкомасштабного військового вторгнення рф знешкоджено 311 586 вибухонебезпечних предметів та 2 891 кг вибухової речовини, у тому числі 2 156 авіаційних бомб.

Обстежено територію площею близько 77 362 гектара.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2023 в 13:03;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "13962 рази на Харківщині розмінували російські снаряди та міни піротехніки ДСНС.".