На Харківщині чоловік підірвався на вибуховому пристрої

Надзвичайна подія сталася в селі Сніжнівка Ізюмського району на Харківщині, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

“Мінна небезпека залишається дуже високою. У с. Сніжнівка Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався чоловік 43 років. Він госпіталізований із пораненнями у стані середньої тяжкості”, – написав Синєгубов у Телеграмі.

Він повідомив, що в регіоні триває гуманітарне розмінування – за минулу добу вилучили та знешкодили 29 вибухонебезпечних предметів.

Зазначимо, що кількість підривів на російських мінах та боєприпасах на Харківщині не скорочується. Цього тижня тяжкі поранення отримали батько та 7-річний син, які пішли на рибалку в Чугуївському районі. Хлопчик забіг у кущі, де була російська міна, батько кинувся до сина – і теж підірвався.