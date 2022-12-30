На Харківщині чоловік підірвався на вибуховому пристрої
Надзвичайна подія сталася в селі Сніжнівка Ізюмського району на Харківщині, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
“Мінна небезпека залишається дуже високою. У с. Сніжнівка Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався чоловік 43 років. Він госпіталізований із пораненнями у стані середньої тяжкості”, – написав Синєгубов у Телеграмі.
Він повідомив, що в регіоні триває гуманітарне розмінування – за минулу добу вилучили та знешкодили 29 вибухонебезпечних предметів.
Читайте також: Розбирав удома боєприпас – Синєгубов повідомив про постраждалих на Харківщині
Зазначимо, що кількість підривів на російських мінах та боєприпасах на Харківщині не скорочується. Цього тижня тяжкі поранення отримали батько та 7-річний син, які пішли на рибалку в Чугуївському районі. Хлопчик забіг у кущі, де була російська міна, батько кинувся до сина – і теж підірвався.
Новини за темою:
Ви читали новину: «На Харківщині чоловік підірвався на вибуховому пристрої»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2022 в 09:14;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Надзвичайна подія сталася в селі Сніжнівка Ізюмського району на Харківщині, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов".