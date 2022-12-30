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На Харківщині чоловік підірвався на вибуховому пристрої

Події 09:14   30.12.2022
Оксана Горун
На Харківщині чоловік підірвався на вибуховому пристрої

Надзвичайна подія сталася в селі Сніжнівка Ізюмського району на Харківщині, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

“Мінна небезпека залишається дуже високою. У с. Сніжнівка Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався чоловік 43 років. Він госпіталізований із пораненнями у стані середньої тяжкості”, – написав Синєгубов у Телеграмі.

Він повідомив, що в регіоні триває гуманітарне розмінування – за минулу добу вилучили та знешкодили 29 вибухонебезпечних предметів.

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    • Зазначимо, що кількість підривів на російських мінах та боєприпасах на Харківщині не скорочується. Цього тижня тяжкі поранення отримали батько та 7-річний син, які пішли на рибалку в Чугуївському районі. Хлопчик забіг у кущі, де була російська міна, батько кинувся до сина – і теж підірвався.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2022 в 09:14;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Надзвичайна подія сталася в селі Сніжнівка Ізюмського району на Харківщині, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов".