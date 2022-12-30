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На Харьковщине мужчина подорвался на взрывном устройстве

Происшествия 09:14   30.12.2022
Оксана Горун
На Харьковщине мужчина подорвался на взрывном устройстве Фото: Радио Свобода

ЧП случилось в селе Снежновка Изюмского района на Харьковщине, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Минная опасность остается очень высокой. В с. Снежновка Изюмского района на неизвестном взрывном устройстве подорвался мужчина 43 лет. Он госпитализирован с ранениями в состоянии средней тяжести», — написал Синегубов в telegram.

Он отметил, что в регионе продолжается гуманитарное разминирование — за минувшие сутки изъяли и обезвредили 29 взрывоопасных предметов.

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    • Отметим, что количество подрывов на российских минах и боеприпасах на Харьковщине не сокращается. На этой неделе тяжелые ранения получили отец и 7-летний сын, пошедшие на рыбалку в Чугуевском районе. Мальчик забежал в кусты, где находилась российская мина, отец кинулся к сыну — и тоже подорвался.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 декабря 2022 в 09:14;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ЧП случилось в селе Снежновка Изюмского района на Харьковщине, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов".