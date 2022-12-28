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Шли на рыбалку: подробности об отце и сыне, подорвавшихся на Харьковщине

Происшествия 11:37   28.12.2022
Оксана Горун
Шли на рыбалку: подробности об отце и сыне, подорвавшихся на Харьковщине

47-летний отец и его 7-летний сын в Чугуевском районе пошли на рыбалку, а оказались в больнице.

«В с. Бугаевка Чугуевского района 28 декабря 47-летний мужчина вместе со своим 7-летним сыном пошли на рыбалку. Играя, мальчик побежал к кустам и взорвался на мине. Отец побежал ему на помощь и взорвался на взрывном устройстве», — сообщили подробности о ЧП в Харьковской областной прокуратуре.

Отец и сын подорвались на мине на Харьковщине 2

Отец и ребенок получили взрывные травмы, сейчас оба в больнице.

Полиция проводит расследование.

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    • Ранее глава ХОВА сообщил о еще одном пострадавшем от взрыва на мине в Изюмском районе. Ранение получил 23-летний парень.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 декабря 2022 в 11:37;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "47-летний отец и его 7-летний сын в Чугуевском районе пошли на рыбалку, а оказались в больнице".