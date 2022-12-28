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На Харьковщине парень подорвался на мине, у женщины взрывная травма- Синегубов

Происшествия 08:53   28.12.2022
Оксана Горун
На Харьковщине парень подорвался на мине, у женщины взрывная травма- Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о пострадавших в регионе за минувшие сутки.

«По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в Купянске в результате обстрела 57-летняя женщина получила взрывную травму. Госпитализирована в тяжелом состоянии. Кроме того, в Изюмском районе 23-летний мужчина подорвался на взрывном устройстве. Доставлен в больницу в состоянии средней тяжести», — написал Синегубов в telegram.

Ранее в ГСЧС сообщили об еще одном погибшем в регионе — тело 55-летнего мужчины обнаружили на месте пожара, вызванного вражеским обстрелом, в Двуречанской громаде.

По информации Синегубова, от обстрелов в регионе по-прежнему больше всего страдает Купянский район.

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    • «В г. Купянск и пгт Купянск-Узловой обстрелами повреждены частные дома. Также под вражеским огнем были населенные пункты Харьковского и Чугуевского районов», — отметил глава ХОВА.

    Населенные пункты неподалеку от фронта и госграницы враг обстреливал из артиллерии, танков, минометов и другого вооружения.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 декабря 2022 в 08:53;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о пострадавших в регионе за минувшие сутки".