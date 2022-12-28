На Харківщині хлопець підірвався на міні, у жінки вибухова травма – Синєгубов
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про постраждалих у регіоні минулої доби.
“За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, в Куп’янську внаслідок обстрілу 57-річна жінка отримала вибухову травму. Госпіталізована у важкому стані. Крім того, в Ізюмському районі 23-річний чоловік підірвався на вибуховому пристрої. Доставлений до лікарні у стані середньої тяжкості” , – написав Синєгубов у Телеграм.
Раніше в ДСНС повідомили про ще одного загиблого в регіоні – тіло 55-річного чоловіка виявили на місці пожежі, спричиненої ворожим обстрілом, у Дворічанській громаді.
За інформацією Синєгубова, від обстрілів у регіоні, як і раніше, найбільше страждає Куп’янський район.
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“У м. Куп’янськ та смт Куп’янськ-Вузловий обстрілами пошкоджено приватні будинки. Також під ворожим вогнем були населені пункти Харківського та Чугуївського районів”, – зазначив голова ХОВА.
Населені пункти неподалік фронту та держкордону ворог обстрілював з артилерії, танків, мінометів та іншого озброєння.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2022 в 08:53;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про постраждалих у регіоні минулої доби".