На Харківщині через обстріл загинув 55-річний чоловік, сталася пожежа – ДСНС
У ДСНС повідомили про те, що минулої доби в Харківській області сталася одна пожежа за добу, але є загиблий.
“Пожежа, викликана ворогом, зафіксована у Дворічанській територіальній громаді. На місці виявлено тіло загиблого 55-річного чоловіка. Площа пожежі склала 100 кв. метрів. На його ліквідацію рятувальникам знадобилося трохи більше години”, – повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.
Також 27 грудня рятувальники виїжджали оглядати територію після російського обстрілу. У ДСНС не вказали населений пункт, де були з оглядом. Там, за даними служби, пошкоджено чотири приватні будинки. Пожеж і постраждалих не було.
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Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ на 6 ранку 28 грудня, на Харківщині під обстрілом були 12 населених пунктів – прифронтові та прикордонні.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2022 в 08:46;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДСНС повідомили про те, що минулої доби в Харківській області сталася одна пожежа за добу, але є загиблий".