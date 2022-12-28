На Харківщині через обстріл загинув 55-річний чоловік, сталася пожежа – ДСНС

У ДСНС повідомили про те, що минулої доби в Харківській області сталася одна пожежа за добу, але є загиблий.

“Пожежа, викликана ворогом, зафіксована у Дворічанській територіальній громаді. На місці виявлено тіло загиблого 55-річного чоловіка. Площа пожежі склала 100 кв. метрів. На його ліквідацію рятувальникам знадобилося трохи більше години”, – повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Також 27 грудня рятувальники виїжджали оглядати територію після російського обстрілу. У ДСНС не вказали населений пункт, де були з оглядом. Там, за даними служби, пошкоджено чотири приватні будинки. Пожеж і постраждалих не було.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ на 6 ранку 28 грудня, на Харківщині під обстрілом були 12 населених пунктів – прифронтові та прикордонні.