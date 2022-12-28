На Харківщині під обстрілом було 12 населених пунктів – інформація Генштабу

У зведенні Генштабу ЗСУ на 6:00 28 грудня повідомили про обстріли прикордонних та прифронтових населених пунктів Харківської області.

“На Слобожанському напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Глибоке, Стариця, Огірцеве і Вовчанськ, – навели дані в ГШ. –

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Новомлинськ, Тавільжанка, Дворічне, Куп’янськ, Табаївка, Крохмальне, Берестове і Першотравневе Харківської області” .

Загалом по території України ворог за добу завдав одного ракетного удару та здійснив 33 обстріли з РСЗВ.

Читайте також: Герой України над Харківщиною збив 11 російських літаків та два вертольоти

Водночас українські ракетники та артилеристи за минулу добу вразили російський пункт управління, два склади боєприпасів та важливий військовий об’єкт. Також Сили оборони успішно вдарили по семи районах зосередження живої сили та військової техніки супротивника.