На Харьковщине под обстрелом было 12 населенных пунктов — информация Генштаба
В сводке Генштаба ВСУ на 6:00 28 декабря сообщили об обстрелах приграничных и прифронтовых населенных пунктов Харьковской области.
«На Слобожанском направлении обстрелам подверглись районы населенных пунктов Глубокое, Старица, Огурцово и Волчанск, — привели данные в ГШ. —
На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Новомлынск, Таволжанка, Двуречное, Купянск, Табаевка, Крахмальное, Берестовое и Первомайское Харьковской области».
В целом по территории Украины враг за сутки нанес один ракетный удар и произвел 33 обстрела из РСЗО.
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В то же время украинские ракетчики и артиллеристы за минувшие сутки поразили российский пункт управления, два склада боеприпасов и важный военный объект. Также Силы обороны успешно ударили по семи районам сосредоточения живой силы и военной техники противника.
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- • Дата публикации материала: 28 декабря 2022 в 07:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке Генштаба ВСУ на 6:00 28 декабря сообщили об обстрелах приграничных и прифронтовых населенных пунктов Харьковской области".