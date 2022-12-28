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На Харьковщине под обстрелом было 12 населенных пунктов — информация Генштаба

Происшествия 07:18   28.12.2022
Оксана Горун
На Харьковщине под обстрелом было 12 населенных пунктов — информация Генштаба

В сводке Генштаба ВСУ на 6:00 28 декабря сообщили об обстрелах приграничных и прифронтовых населенных пунктов Харьковской области.

«На Слобожанском направлении обстрелам подверглись районы населенных пунктов Глубокое, Старица, Огурцово и Волчанск, — привели данные в ГШ. —
На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Новомлынск, Таволжанка, Двуречное, Купянск, Табаевка, Крахмальное, Берестовое и Первомайское Харьковской области».

В целом по территории Украины враг за сутки нанес один ракетный удар и произвел 33 обстрела из РСЗО.

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    • В то же время украинские ракетчики и артиллеристы за минувшие сутки поразили российский пункт управления, два склада боеприпасов и важный военный объект. Также Силы обороны успешно ударили по семи районам сосредоточения живой силы и военной техники противника.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Мир, Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 декабря 2022 в 07:18;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке Генштаба ВСУ на 6:00 28 декабря сообщили об обстрелах приграничных и прифронтовых населенных пунктов Харьковской области".