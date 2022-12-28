На Харьковщине из-за обстрелов погиб 55-летний мужчина, случился пожар — ГСЧС

В ГСЧС сообщили о том, что за прошедшие сутки в Харьковской области случился один пожар за сутки, но есть погибший.

«Пожар, вызванный врагом, зафиксирован в Двуречанской территориальной громаде. На месте обнаружено тело погибшего 55-летнего мужчины. Площадь пожара составила 100 кв. метров. На его ликвидацию спасателям понадобилось чуть больше часа», — сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Также 27 декабря спасатели выезжали осматривать территорию после российского обстрела. В ГСЧС не указали населенный пункт, где были с осмотром. Там, по данным службы, повреждены четыре частных дома. Пожаров и пострадавших не было.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ на 6 утра 28 декабря, на Харьковщине под обстрелом были 12 населенных пунктов — прифронтовые и приграничные.