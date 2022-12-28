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На Харьковщине из-за обстрелов погиб 55-летний мужчина, случился пожар — ГСЧС

Происшествия 08:46   28.12.2022
Оксана Горун
На Харьковщине из-за обстрелов погиб 55-летний мужчина, случился пожар — ГСЧС

В ГСЧС сообщили о том, что за прошедшие сутки в Харьковской области случился один пожар за сутки, но есть погибший.

«Пожар, вызванный врагом, зафиксирован в Двуречанской территориальной громаде. На месте обнаружено тело погибшего 55-летнего мужчины. Площадь пожара составила 100 кв. метров. На его ликвидацию спасателям понадобилось чуть больше часа», — сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Также 27 декабря спасатели выезжали осматривать территорию после российского обстрела. В ГСЧС не указали населенный пункт, где были с осмотром. Там, по данным службы,  повреждены четыре частных дома. Пожаров и пострадавших не было.

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    • Напомним, по данным Генштаба ВСУ на 6 утра 28 декабря, на Харьковщине под обстрелом были 12 населенных пунктов — прифронтовые и приграничные.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 декабря 2022 в 08:46;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС сообщили о том, что за прошедшие сутки в Харьковской области случился один пожар за сутки, но есть погибший".