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Йшли рибалити: подробиці про батька та сина, що підірвалися на Харківщині

Події 11:37   28.12.2022
Оксана Горун
Йшли рибалити: подробиці про батька та сина, що підірвалися на Харківщині

47-річний батько та його 7-річний син у Чугуївському районі пішли рибалити, а опинились у лікарні.

“У с. Бугаївка Чугуївського району 28 грудня 47-річний чоловік разом зі своїм 7-річним сином пішли на риболовлю. Граючись, хлопчик побіг до кущів та підірвався на міні. Батько побіг йому на допомогу та також підірвався на вибуховому пристрої”, – повідомили подробиці про НП у Харківській обласній прокуратурі.

Батько та син підірвалися на міні на Харківщині 2

Батько та дитина отримали вибухові травми, зараз обидва в лікарні.

Поліція проводить розслідування.

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    • Раніше голова ХОВА повідомив про ще одного постраждалого від вибуху на міні в Ізюмському районі. Поранення отримав 23-річний хлопець.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2022 в 11:37;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "47-річний батько та його 7-річний син у Чугуївському районі пішли рибалити, а опинились у лікарні".