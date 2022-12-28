Йшли рибалити: подробиці про батька та сина, що підірвалися на Харківщині

47-річний батько та його 7-річний син у Чугуївському районі пішли рибалити, а опинились у лікарні.

“У с. Бугаївка Чугуївського району 28 грудня 47-річний чоловік разом зі своїм 7-річним сином пішли на риболовлю. Граючись, хлопчик побіг до кущів та підірвався на міні. Батько побіг йому на допомогу та також підірвався на вибуховому пристрої”, – повідомили подробиці про НП у Харківській обласній прокуратурі.

Батько та дитина отримали вибухові травми, зараз обидва в лікарні.

Поліція проводить розслідування.

Раніше голова ХОВА повідомив про ще одного постраждалого від вибуху на міні в Ізюмському районі. Поранення отримав 23-річний хлопець.