Йшли рибалити: подробиці про батька та сина, що підірвалися на Харківщині
47-річний батько та його 7-річний син у Чугуївському районі пішли рибалити, а опинились у лікарні.
“У с. Бугаївка Чугуївського району 28 грудня 47-річний чоловік разом зі своїм 7-річним сином пішли на риболовлю. Граючись, хлопчик побіг до кущів та підірвався на міні. Батько побіг йому на допомогу та також підірвався на вибуховому пристрої”, – повідомили подробиці про НП у Харківській обласній прокуратурі.
Батько та дитина отримали вибухові травми, зараз обидва в лікарні.
Поліція проводить розслідування.
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Раніше голова ХОВА повідомив про ще одного постраждалого від вибуху на міні в Ізюмському районі. Поранення отримав 23-річний хлопець.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2022 в 11:37;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "47-річний батько та його 7-річний син у Чугуївському районі пішли рибалити, а опинились у лікарні".